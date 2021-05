Hat magyar nagyváros kaphat elektromos buszokat

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyik sarkalatos pontja a közlekedés zöldítése. Ehhez járul hozzá a Zöld Busz Program is, amelynek keretében a Volánbusz Zrt. 60 elektromos autóbusz beszerzésére nyújtott be pályázatot – jelentette be Schanda Tamás az ITM közleménye szerint.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára hozzátette, a program lehetőséget teremt arra, hogy minél több környezetbarát és kibocsátásmentes autóbusz állhasson forgalomba a nagyvárosokban, a teremtett világ védelme mellett az emberek életminőségének javítását is szolgálva.

"A kormány a Zöld Busz Programban tíz év alatt 36 milliárd forinttal támogatja a járműállomány minőségi cseréjét a 25 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken elektromos buszok beszerzésével.

A most megpályázott járművek hat megyeszékhely mintegy 570 ezer lakójának biztosíthatnak magas színvonalú személyszállítási szolgáltatást, tisztább levegőt, csendesebb utcákat és élhetőbb környezetet"

– idézi a közlemény Schanda Tamást.

Kedvező elbírálás esetén hatvan szóló, kéttengelyes, alacsony padlós helyi kivitelű autóbusz segítheti a Volánbusz környezetvédelmi céljainak megvalósulását és a kényelmes utazást.

Győrben 13,

Székesfehérváron 12,

Zalaegerszegen 11,

Szolnokon 10,

Szegeden 8,

Egerben pedig 6

jármű korszerűsítheti a helyi járműparkot, mindenütt kiépülhet az üzemeltetéshez szükséges töltő infrastruktúra is. A beruházás megvalósulása esetén az érintett településeken évente mintegy 2200 tonnával csökkenhet a szén-dioxid-kibocsátás.

A közlemény szerint a Volánbusz tulajdonosi képviselőjeként Homolya Róbert, a MÁV Csoport elnök-vezérigazgatója kifejtette: "a MÁV-Volán-csoport célja a kvázi klímasemlegesség elérése 2050-ig, ennek érdekében egyik fő fenntarthatósági törekvésünk a közlekedési szolgáltatók szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése döntő részben a közúti és a vasúti járműpark korszerűsítésével. Magyarország optimális, zöld közlekedésének megteremtésében fontos lépés volt a vasúti és a közúti autóbuszos közlekedés egyesítése, amely lehetővé teszi a vidéki közlekedés összehangolását, a felesleges párhuzamosságok megszüntetését, ezáltal az energiafelhasználás mérséklését. Szemléletformálási céllal a MÁV-START által kiállított elektronikus vonatjegyeken, bérleteken feltüntetjük a környezetkímélő vasút használatával az adott távolságon elért megtakarítást a CO2-kibocsátásban."

Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója a pályázat benyújtásával kapcsolatban elmondta: "A Volánbusz elkötelezett a fenntartható közlekedés megvalósítása mellett, amelyet jól példáz a 2018-ban indított járműfiatalítási programunk is. Ennek keretében eddig 866 autóbuszt helyeztünk forgalomba, így csak tavaly több mint 27 ezer tonnával kevesebb szén-dioxid került a levegőbe. A járműfiatalítási program eredményeként 2022 végéig a teljes autóbusz-állomány 40 százaléka megújul. A pályázat sikeressége esetén az európai szinten kiemelkedő méretű e-flotta beszerzésével lehetőségünk nyílik arra, hogy megkezdjük a valóban környezetkímélő közúti közösségi közlekedés kialakítását Magyarországon, és széles körű tapasztalatokat szerezzünk a tiszta járművek üzemeltetésében."

Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán