A következő két hét nehéz lesz, mert az eddig nyitva tartó üzletek közül is többnek be kell zárniuk és a szolgáltatásoknak is szünetelniük kell - mondta el a Facebookra feltöltött videóban a miniszterelnök. Orbán Viktor felsorolta, hogy milyen intézkedéseket hoztak eddig a cégek terheinek csökkentésére. Kiemelte az 50 százalékos bértámogatást azoknak a szolgáltatóknak, akik nem tudnak dolgozni. Hozzátette: márciusban nem kell munkáltatói járulékot fizetniük a vállalkozásoknak, és bérleti díjat sem azoknak, akik állami vagy önkormányzati bérleményben működtetik üzletüket.

Az országos tisztifőorvos szerint a kéthetes zárással megszakítható a fertőzési lánc. Müller Cecília a Kossuth rádióban azt mondta: a koronavírus elleni védőoltások beadásának folytatásával pedig a betegségre fogékonyak száma csökkenthető. Arról is beszélt, hogy a 1818-as telefonszámon lehet pontosítani a regisztrációnál megadott adatokat. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Facebook-bejegyzésében arra kért minden magyar embert, hogy tartsa be a járványügyi szabályokat.

Szerdáig további 400 ezer embert tudnak beoltani koronavírus ellen - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kossuth rádióban kifejtette: Magyarország májusig 3,5 millió emberrel többet tud beoltani, mint azok az államok, amelyek csak az unió által szállított vakcinákra építik a védekezésüket. Úgy vélte: egy ekkora logisztikai akciónál lehetnek kisebb zavarok. Megjegyezte: egyedül az AstraZeneca oltását függesztették fel, de a jövő hét második felében ezt is megkapják az emberek.

Az elmúlt 24 órában újabb 6201 ember fertőződött meg koronavírussal. 108 többségében idős, krónikus beteg halt meg a kór szövődményeiben. 7243 embert ápolnak kórházban, közülük 751-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma eléri csaknem a 116 ezret. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 982 ezer ember kapott védőoltást, közülük több mint 308 ezren már a második dózist is megkapták.

Önköltségi áron, haladéktalanul készek bekapcsolódni a közellátásba a meghatározó magán-egészségügyi szolgáltatók, erről hétfőn tárgyalást kezdeményeznek a kormányzattal - közölte a PRIMUS Egyesület. A közlemény szerint a Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesületének tagjai az egészségügyi válsághelyzet idejére profit nélkül ajánlják fel kapacitásaikat az állami rendszerben leállt diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs feladatok ellátására.

Teljes bérkompenzációt kér a hétfőtől gyermekükkel otthon maradó szülőknek az MSZP. A párt szerint nincs meg minden családban a távoktatáshoz szükséges számítástechnikai eszköz, emiatt is szüksége lenne segítségre a diákoknak. A párt úgy véli, hogy a közmédiának is be kellene kapcsolódnia a távoktatásba. A szocialisták azt is sürgetik, hogy a pedagógusok, az iskolai, óvodai, bölcsődei dolgozók és az érettségiző diákok is minél hamarabb megkapják a koronavírus elleni védőoltást.

Április 7-ig intézmény-elhagyási és látogatási tilalom lépett életbe a gyermekvédelmi intézményekben a korlátozó intézkedések részeként. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte: csak az intézmény által szervezett szabadidős program miatt, vagy indokolt esetben az intézményvezető külön engedélyével lehet elhagyni ezeket az intézményeket. A hétfőtől elrendelt, személyes megjelenést igénylő szolgáltatásokra vonatkozó szigorítás a szociális szolgáltatásokra nem vonatkozik.

Regionális szigorításokat vezetnek be Romániában az ismét felerősödő koronavírus-járvány miatt: hétfőtől Bukarestben bezárnak a vendéglátó- és rendezvénytermek. Temesvárt és a bánsági nagyvárossal összenőtt négy szomszédos községet vesztegzár alá helyezik két hétre. Közben Ausztria is úgy döntött: szerdától regionális szigorításokat vezet be.

Ismét szigorítják a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat Olaszország több tartományában hétfőtől. A diákok csaknem 73 százaléka ismét távoktatásra áll át. A kormány tanácsadói testülete az ország teljes és minél gyorsabb lezárását sürgette a vírusvariánsok erőteljes terjedése miatt. Az országban leginkább a brit vírusmutáció terjed, de jelen van a brazíliai, a dél-afrikai és a nigériai variáns is.

Prágában több száz ember, döntően fiatalok tüntettek a koronavírus-járvány fékezését célzó kormányzati intézkedések ellen. Több embert őrizetbe vettek a hatóságok a rendeletek megsértése miatt. A prágai Óváros néhány helyén az agresszívvé vált tüntető csoportokat a rendőröknek csak könnygázzal sikerült feloszlatni.

Az Iszlám Állam pusztítását elszenvedő keresztényekkel és muszlimokkal találkozott Moszulban Ferenc pápa iraki látogatásának harmadik napján. Az északi Moszult 2014 és 2017 között tartottak megszállva a dzsihadisták. A szélsőségesek létre akartak hozni a térségben egy kalifátust, és meggyilkoltak, illetve elűztek onnan nagyon sok keresztényt. Ferenc pápa hétfőn utazik vissza a Vatikánba.