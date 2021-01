Döntött a kormány a további vakcinák beszerzéséről

Múlt pénteken Orbán Viktor kormányfő is lassúnak nevezte az Európai Unió vakcinabeszerzéseit, azóta pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter botrányos helyzetről beszélt. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón azt mondta: 100 ezer alatt van az a mennyiség, amelyet az EU ad Magyarországra.

A Magyar Közlönyben meg is jelent egy határozat, amely azt mondja ki, a kormány egyetért azzal, hogy az uniós centralizált vakcinabeszerzésen túl is a lehető legnagyobb mennyiségű biztonságos oltóanyagot kell vásárolni. A kormány célja, hogy minél gyorsabban szerezzen biztonságos oltóanyagokat a mostani a rendkívüli keresleti és kínálati viszonyok között is.

A kormány kész további pénzügyi fedezetet biztosítani a vakcinák beszerzéséhez,

és az ezzel kapcsolatos feladatokkal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert bízta meg.

A Magyar Közlönyben az is olvasható, hogy a kormány a pénzügyminisztert bízza meg, hogy biztosítsa a beszerzésekhez szükséges forrásokat az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapból.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatása szerint Magyarország 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le különböző gyártóknál - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, CureVac -, ezen oltóanyagok közül jelenleg csak a Pfizer-BioNTech- és a Moderna-vakcina rendelkezik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével.

Mint közölték, december 26. és január 12. között négy Pfizer-BioNTech- és egy Moderna-vakcinaszállítmány érkezett Magyarországra, ez a mennyiség 129 860 ember beoltásához elegendők. A megérkezett vakcinák nagy részét már felhasználták a kórházi oltópontokon, és az idősotthonokban is megkezdődött az oltás.

A csütörtöki Kormányinfón hangzott el, hogy jó esély van a kínai Sinopharm vakcina nagy mennyiségű beszerzésére. Az első adag akár egymillió is lehet, a szállítás időpontja csak a magyar hatósági engedélyezés gyorsaságától függ.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd