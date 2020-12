Percről percre - minden mai hír a koronavírusról

2020.12.19. 11:14

Cseh baj

Továbbra is romlik a koronavírusjárvány-helyzet Csehországban. Az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton reggel nyilvánosságra hozott kimutatásokból kiderült, hogy pénteken 8800 új igazolt koronavírus-fertőződést regisztráltak a hatóságok, ami november közepe óta a legmagasabb napi esetszám. A pozitív eredményt hozó szűrések aránya 27,7 százalékra nőtt. A járvány terjedési mutatója pénteken 1,27-re emelkedett, ami a kór terjedésének gyorsulását jelenti. Csehországban a koronavírusjárvány november elején tetőzött, amikor a napi fertőződések száma meghaladta a 15 ezret, és a pozitív szűrések aránya 38 százalék felett volt. Néhányhetes javulás után a járványhelyzet december elején újra romlani kezdett. Az öt kockázati sávra osztott százpontos hivatalos táblázat alapján a csak mintegy két hétig érvényes harmadik sávból pénteken az egész ország visszatért a szigorúbb negyedik sávba. A cseh kormány döntése alapján ezért pénteken újra bezártak a vendéglők és a szállodák, míg az üzletekkel és a szolgáltatásokkal ezúttal kivételt tettek, bizonyos feltételek mellett kinyithatnak és működhetnek. Ismét érvénybe lépett azonban az éjszakai kijárási tilalom. A kulturális intézmények megint bezártak, és a sportrendezvényeket továbbra is nézők nélkül kell megtartani. A kormány péntektől engedélyezte a síközpontok működését is, de a hegyvidéki szállodák és panziók zárva maradnak. Ugyanakkor a kórházban kezeltek száma továbbra is 4600 körül mozog, közülük mintegy 600 személy állapota minősíthető súlyosnak. Szakértők szerint pozitív jelenség, hogy ezek a mutatók már több mint egy hete nemigen változnak, s a kórházak terhelése a korábbi állapotokhoz viszonyítva jóval kisebb. Az októberben Prágában és Brünnben felépített tábori kórházakra egyelőre nem volt szükség. A napi elhalálozások száma továbbra is száz alatt van. Pénteken az eddigi adatok szerint mintegy 60 ember halt meg. A járvány márciusi kitörése óta a kór szövődményeiben péntekig 10 271 személy halt meg. Szerdán elkezdődött a lakosság országos szűrése is antigéntesztekkel. Az önkéntes és ingyenes akció december 16-tól január 15-ig tart. Az érdeklődés országszerte nagy, a hatóságok azzal számolnak, hogy január közepéig mintegy másfél millió embert tudnak letesztelni. Az első három napon a tesztek mintegy 5 százaléka mutatott ki fertőzést. A karácsonyi ünnepek alatti közrendről és óvintézkedésekről hétfőn várható hivatalos döntés. Azt már bejelentették, hogy az éjjeli kijárási tilalom ellenére megtarthatók lesznek az éjféli misék, de a templomokat csak befogadóképességük 20 százalékáig tölthetik meg a hívek. A hagyományos szilveszteri utcai rendezvények tilosak. A települések többsége lemondta a tűzijátékokat és fényjátékokat is. A cseh kormány bejelentette, hogy kérni fogja a parlamentet a december 23-án lejáró szükségállapot egy hónappal való meghosszabbítására. A parlament december 22-én foglalkozik a kérdéssel. Az ellenzéki pártok nem értenek egyet a hosszabbítással, ezért várhatóan kompromisszumos megoldás születik. (MTI)