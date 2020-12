Falus András: Maszkban, szabadtéren karácsonyozzunk csak szeretteinkkel!

Magánemberként megérti Falus András immunológus, hogy mindenki nagycsaládja körében töltené legszívesebben a karácsonyt, szakemberként viszont azt javasolja: annak érdekében, hogy húsvétunk lehessen jövőre, mondjunk le a közös ünneplésről idén decemberben.

Az immunológus mindenkit lebeszél arról, hogy közös étkezésre vagy akár csak ajándékátadásra találkozzon távolabb élő szeretteivel: egy közös séta elképzelhető szabadtéren, erre is inkább az erdőket, réteket ajánlja a szakember. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a hangos beszéd, az ének is veszélyes lehet most maszk nélkül. Az éjféli miséket csak nagy távolságtartás és óvatosság esetén véli megrendezhetőnek.

"Én mindenkit a lehető legnagyobb óvatosságra szeretnék figyelmeztetni. A járványügyi adatokban most tapasztalt plató talán azt jelenti, hogy a növekedésnek vége, de nem azt, hogy az nem térhet vissza" - fogalmazott Falus András az InfoRádióban.

"Március-áprilisban voltunk pánikban Magyarországon, pedig most kellene igazán. A félelem érzése most sokkal indokoltabb, mint tavasszal volt" - tette hozzá.

Falus tanácsaihoz hasonló ajánlásokat készített az amerikai járványügyi hatóság, a CDC is a közelgő ünnepekre: a nagycsalád meghívását csak virtuális formában ajánlják, személyes jelenléttel csak az egy háztartásban élőknek javasolják az ünneplést. Külön figyelmeztetnek arra, hogy

a kollégiumból hazatérők nem együtt élő családtagok,

ezáltal veszélyt jelenthetnek a megfertőződés szempontjából. Utazás közben is megvan a koronavírussal történő megfertőződés esélye, és ha olyanokkal találkozunk, akikről nem tudjuk, mennyire viselkedtek elővigyázatosan az elmúlt időszakban, még nagyobb veszélynek tesszük ki magunkat. Aki mégis összejövetelt tart, azt arra biztatják, kevés embert hívjon meg és tőlük is kérjen maszkviselést, tartsanak távolságot, gyakran szellőztessenek, senki ne beszéljen nagyon hangosan és ne is énekeljenek.

A WHO szintén arra biztatja azokat, akik esetleg nagycsaládi körben töltött karácsony mellett voksolnak, hogy viseljenek maszkot, ne gyűljenek össze sokan és lehetőleg kültéren találkozzanak. Akik ne menjenek közösségbe Aki koronavírusos tüneteket produkál, senkivel ne találkozzon.

Aki teszteredményre vár, szintén ne menjen közösségbe.

Aki megbetegedett koronavírusban, de még nem nyilvánítható gyógyultnak.

Aki volt téve a megfertőződés veszélyének az elmúlt két hétben, szintén kerülje el az összejöveteleket.

A veszélyeztetett életkorúak is tegyenek így a CDC ajánlása alapján.

Nyitókép: Máthé Zoltán