MI-szóvivőt alkalmaz az ukrán külügyminisztérium

Debütált a mesterséges intelligencia által generált új ukrán külügyi szóvivő, akit egy énekesnőről és valóságshow-szereplőről mintázták.

Az ukrán külügyminisztérium nevében fog mostantól hivatalos nyilatkozatokat tenni a héten bemutatott Victoria Shi, Ukrajna új, mesterséges intelligencia által generált szóvivője. A minisztérium közlése szerint a nyilatkozatokat továbbra is emberek írják és ellenőrzik majd, de a történelemben először egy „digitális szóvivő” olvassa fel azokat – írja a HVG.

? Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!



For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku