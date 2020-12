Indul a karácsonyi ajándékvadászat: ezzel biztosan nem lőhetünk mellé

Karácsonyi ajándékot választani nem könnyű, nehéz igazán személyre szóló, egyedi, ám megfizethető meglepetést találni, pláne úgy, hogy az év vége a legtöbb munkahelyen egyet jelent a rohanással, a kimerültséggel, a fásultsággal. Mégis, érdemes megállni egy pillanatra és számba venni a lehetőségeket. 2020-ban már nem feltétlenül kell üzletről üzletre rohangálni, keresve az ideális karácsonyfa alá valót, online is könnyen elintézhető az ajándékvásárlás.

Az otthon nagyon sok család számára lett az élettér elsődleges színhelye. Idén rengeteg iskolás tanult a szobájából, sok felnőtt pedig home office-ban dolgozott a járványhelyzet miatt. Épp ezért érdemes megfontolni, hogy valamilyen lakberendezési tárggyal lepjük meg szeretteinket – feldobva kicsit a beszűkült életteret. Az XXXLutz lakberendezési áruház segítségével tippeket adunk, melyek azok a meglepetések, amelyekkel nem lőhetünk mellé és biztos sikert aratnak majd:

1. Kreatív fali dekoráció

Jó választás lehet valamilyen fali dekoráció, ami esztétikus, nagyon feldobja a lakást, ráadásul (például festés vagy költözés miatt) könnyen elmozdítható, variálható, egyik helyiségből át lehet helyezni a másikba.

2. Állólámpa

Egy hangulatos, dizájnos állólámpa nemcsak jól mutat egy szobában, hanem nagyon praktikus is, jól jön a plusz világítás munka vagy esti olvasás esetén is. Óriási a választék, egészen biztosan találunk olyat, aminek a szeretteink örülnének, és ami illik a lakásba is, ráadásul baráti áron már egészen extravagáns darabokat is kaphatunk.

3. Asztali lámpa

A home office és a digitális oktatás alaposan felforgatta a mindennapokat, és olyan hétköznapi tárgyak fontosságára hívta fel a figyelmet, mint egy jó asztali lámpa, ami alapesetben nem feltétlenül képezi az alap bútorfelszereltség részét. Ugyanakkor a videokonferenciákhoz, online órákhoz a jó megvilágítás jól jön, és mivel a legtöbben ezekben az időkben gyakrabban használják a mobiltelefonjukat is, akár egy vezeték nélküli töltős asztali lámpa óriási örömet okozhat.

4. Teás- vagy kávéskészlet

A hideg idő beköszöntével a tea egyre inkább a mindennapok része, sokan vannak, akik pedig kávé nélkül egyetlen napjukat sem tudnák elképzelni, túlélni. Nekik biztosan nagy örömet okoz egy szép teás- vagy kávéskészlet valamilyen különleges teával vagy kávéval.

5. Kollázs képkeret közös fotókkal

A koronavírus-járvány kirobbanása miatt sokan kénytelenek lesznek a szeretteiktől távol tölteni a karácsonyt. Ez az ünnep sok szempontból más lesz, mint a korábbiak, mindennél fontosabb, hogy ha nem is a szokásos módon, de valahogy mégis együtt legyünk, és éreztessük, mennyire fontos számunkra a másik. Egy kollázs képkeret, megtöltve a közös fotókkal személyes és különleges ajándék, különösen ezekben az időkben.

