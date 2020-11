Orbán Viktor: december 10-re 32 000 kórházi ellátott lehet

A járvány elérte a családokat, rokonokat, és ne tévesszen meg senkit, ha azt látja, hogy a fiatalok könnyen vészelik át a betegséget, bele lehet halni, a kormányt is elérte a halálozás, elhunyt Szőcs Géza - mondta Orbán Viktor.

Rámutatott: azt kell figyelni, hogy az egészségügyi rendszer teljesítményének határa hol van. Az előrejelzés szerint november 24-én kell 2400 intenzív ágy (lélegezetőgépes hely),

december 10-én 4480 intenzív ágy, plusz a segítő személyzet, orvosok, és felszerelések. Ekkorra 32 000 kórházi ellátott lesz.

Nemsokára döntés születik bizonyos műtétek elhalasztásáról, ezt a járványügyi szakemberek fogják megszabni.

Az elhunytak statisztikáinak elemzése szerint 76,1 év az átlagéletkoruk, amivel kapcsán a fiataloknak üzent a miniszterelnök: amin ők túl lesznek kis megpróbáltatással, az a szüleiket, nagyszüleiket elviheti.

3230-ból csak 700 településen nincs járvány.

98 óvodát zártak be, 7 iskolában egyáltalán nincs iskola, 23-ban távoktatás van, 78 iskolában pedig vegyes oktatás van (részben digitális).

Az iskolabezárásokkal kapcsolatban azt mondta, a rendezettség szükséges, ezért és a WHO tanácsai szerint is nyitva lehet tartani az iskolákat.

Egyes szakértők szerint ijesztgetni kell az embereket, hogy komolyan vegyék a járványt, de Orbán Viktor azt mondta:

nekem más képem van a magyarokról, őszintén és komolyan kell beszélni velük.

Tavasszal semmink sem volt és sikeres volt a védekezés, most is meg fogjuk tudni csinálni.

Úgy látja a kormányfő, hogy bevált a hétfői, a maszkviseléssel kapcsolatos szigorítás és a bezárások lehetősége, javult a maszkviselési fegyelem.

Van egy kis slendriánság a magyar állam működésében, az emberek azt gondolják, nem kell teljesen komolyan venni, amit az állam mond, de kérem, hogy ezt most tegyük félre

- mondta.

Most nem gazdaság vagy egészségügy mentén kell dönteni, hanem az egész embert kell nézni, annak a teljes életét: dolgozni kell, enni kell, az országnak működni kell. "Nemcsak emberi életekről döntünk, hanem a szakmai döntéseink is most emberi döntések" - mutatott rá.

Megismételte: végignézte azt a két hetes vitát a Parlamentben, ami után az ellenzék nem szavazta meg a szigorítást. Ezt nem lehet csinálni járványhelyzetben, a változtatások azonnal kellenek, gyors döntésekre van szükség. A parlamenti döntéshozatal lassúsága, főleg ha az ellenzék hátráltatja a munkát, nem megfelelő ilyenkor.

A parlamenti munka nem áll meg, de azzal párhuzamosan a kormánynak joga van arra, hogy bizonyos kérdéseket eldöntsön. Ez a rendkívüli jogrend.

"90 napra kértük - múltkor sem azért kértük határidő nélkül, mert bármi rosszat akartunk, hanem mert nem tudtuk, meddig kell - de most látjuk. Be tudjuk lőni az időtávot, mert addigra valamilyen vakcina valamilyen mennyiségben már rendelkezésre fog állni. "Ha jó szél fúj és a jó szerencse is megsegít minket, a 90 nap elég lesz" - mondta.

A bécsi terrortámadással kapcsolatban elmondta: ezek a merényletek figyelmeztető lövések, és egyúttal emlékeztetnek minket arra, hogy más is van a járványon kívül. A migráció nem old meg semmit, viszont nagy bajt okoz. A magyar szabályozás arról szól, hogy nem léphetnek be az országba engedély nélkül migránsok, emiatt támadják Magyarországot. Küzdünk, most jogi eszközökkel. A kormány dolga, hogy a jelenlegi békés, biztonságos állapotot, amit a keresztény kultúra nyújt, megvédje.

"Ennek védelméből egy jottányit sem fogok engedni"

- szögezte le.

Elvi megállapodás született arról, hogy mégis jogállami kritériumokhoz kötik az uniós támogatásokat. Orbán Viktor véleménye ezzel kapcsolatban az, hogy most mindenkinek a járvánnyal kell foglalkoznia, a fejreállt európai gazdaságot talpra kell állítani, az embereket meg kell védeni. Ezért most az a fontos, hogy minél előbb eljuttassuk a pénzt a bajban lévő országokhoz (elsősorban a délieket érinti ez), hogy kisegíthessék a gazdaságukat és a saját állampolgáraikat.

"Magyarország nem zsarolható. Ez nem jogi hanem politikai vita, ami mögött Európában mindig a migráció húzódik meg. Soros György négy éve leírta, hogy ne adjanak pénzt azoknak, akik nem fogadnak be migránsokat - ez ellen küzdünk" - jelentette ki.

Amerikai elnökválasztás: a korábbi demokrata kormányzatok egyfajta morális magaslatokról beszéltek másokkal és másokról - ennek most vége, ha ilyesmik történnének Magyarországon, mint ott, akkor már mindennek vége lenne - utalt Orbán Viktor az amerikai elnök azon vádjára, hogy az egyik államban 10 ezer olyan szavazatot is érvényesen beszámoltak, amelyik már nem az államban lakó emberektől származott.

"Viszont ebbe mi nem tudunk beleszólni, csak azt tehetjük, hogy elmondjuk a véleményünket az amerikai kapcsolatokról. Donald Trump elnökkel baráti a viszony, nekünk egyébként a külpolitikánkban a célunk, hogy barátokat gyűjtsünk. Amióta ő vezeti az USA-t, a kapcsolataink a valaha mutatott legjobb formájukat mutatják: 20 százalékkal nőtt a kereskedelmi termékforgalom, 1700 amerikai vállalat több mint 100 ezer magyarnak ad munkát" - sorolta a kormányfő, hozzátéve, hogy a távozó nagykövet, David B. Cornstein fellendítette a kapcsolatokat, nagyon jó munkát végzett. "Tehát szerintünk, a tisztelet jegyében, az amerikaiak dolga, hogy ki vezeti az országukat" – sommázott a miniszterelnök.

"Zárójelben mondom, hogy az meg a magyarok dolga, hogy kik és hogyan kormányozzák Magyarországot

- zárta nyilatkozatát.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt