Müller Cecília bejelentette: elhalasztanak minden kórházi ellátást, amit el lehet

Először került 100 fölé az egy nap alatt a világjárvány miatt elhunytak száma, a regisztrált fertőzöttek majdnem háromnegyede pedig most is covidos. (Részletesen a napi adatokról itt írtunk.)

A folyamatosan romló helyzetre pénteken is online sajtótájékoztató keretei között reagált az operatív törzs.

Gál Kristóf ORFK-szóvivő elmondta,

az első napon 19 alkalommal intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozás megszegőivel szemben.

Mint elmondta, keményedik a rendőri fellépés, csökken a figyelmeztetések aránya a pénzbüntetéssel vagy az eljárásindítással szemben. "Egy nagyobb összegű nagybevásárlás" a büntetések átlagösszege.

Csütörtökön

előállítottak egy 41 éves trolibuszutast,

aki többszörösen is ellenállt, hogy a maszkot felvegye - még a rendőröknek is -, vele szemben két eljárás is indult.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón elmondta, kifejezetten emelkedő számokat tapasztalni Európa-szerte.

Megjegyezte, továbbra is 5-7 százalék közti az alapbetegség nélkül, csak a koronavírus miatt elhunyt emberek száma.

A krónikus betegek figyelmét továbbra is felhívta arra, hogy tartsák karban betegségüket.

Az elhunytak átlagéletkora: 76,1 év.

A fiatalokat arra kérte, vigyázzanak a szülőkre, nagyszülőkre, ne menjenek zsúfolt helyre vagy bulizni.

"Az a célunk, hogy az egészségügyi ellátórendszer bírja a terhelést, ágyszámban csak Németország és Ausztria áll jobban" - mondta még.

Javasolja, otthon, családi körben is csökkenteni kell a kontaktusok számát, ne legyen esély a vírus átadására.

Az EU-államok között az egységnyi népességre vetített fertőzöttszámban szerinte még mindig a legjobb egyharmadban vagyunk, ha a halálozásokat tekintjük, Magyarország a középmezőnyben tartózkodik.

Bejelentette, a jövő héten újabb influenzavakcina érkezik Magyarországra, ennek terítésére türelmet kér, annál is inkább, mert időközben

számos exportáló ország exporttilalmat vezetett be az oltásra.

Közölte azt is, át kell ütemezni az elektív ellátásokat, amint erre - elmondása szerint - számítani is lehetett.

"A lehető legrosszabb forgatókönyvre is készülünk, az ellátórendszert tovább kell bővítenünk a koronavírusos betegek fogadására. Erről rendelkezés is születik még a pénteki napon" - jelentette be.

Hogy mely ellátásokat lehet halasztani, arról a szakmai kollégiumok segítenek határozni - tette hozzá.

Onkológiai és szívbetegségekkel kapcsolatos ellátásokat nem halaszthatnak el.

Kérdések - válaszok

- Elegendő lesz-e a tavaszi ágyfelszabadítási mérték?

- A magyar ellátórendszerben elegendő ágy van, de hogy mindenki számára jusson megfelelő szintű ellátás, a halasztható ellátásokat elhalasztjuk, így döntött az egészségügyi tárca.

- Hány egészségügyi dolgozó fertőzött jelenleg?

- 33,3 százalék a járvány kezdete óta a fertőzötteken belül egészségügyi dolgozó.

Hétvégén az operatív törzs nem tart tájékoztatót - közölte Gál Kristóf.

Nyitókép: Semmelweis Egyetem