Melyik állam billeg még és mikorra lesznek eredmények?

A wisconsini győzelemmel 10 elektori helyet gyűjt be a demokrata jelölt és növeli előnyét Donald Trump elnökkel szemben. Az "állás" így – a legbiztosabb eredményeket és nem a várakozásokat összeszámoló portál – szerint 253–214. A győzelemhez 270 elektori szavazat szükséges.

Donald Trumpnak elemzők szerint az elnökség elnyeréséhez győzelmet kell aratnia azokban a tagállamokban, ahol egyelőre vezet, beleértve Észak-Karolinát is, továbbá nyernie kellene vagy Arizonában vagy Nevadában ahhoz, hogy elkerülje a vereséget. Joe Bidennek pedig Arizonában, Georgiában és Nevadában muszáj győznie az elnökség elnyeréséhez.

Még kiosztásra váró elektori helyek:

Pennsylvania - 20

Georgia - 16

Észak-Karolina - 15

Arizona - 11

Nevada - 6

Alaszka - 3

Ezen államok közül Alaszkában biztosra vehető Donald Trump győzelme, mert bár csak 56 százalékos a feldolgozottság, 62,9 százalékon áll a jelenlegi elnök, míg kihívója csak 33-on.

Levélszavazatokat még négy csatatérállamban számolnak: Arizona, Georgia, Nevada és Pennsylvania.

Arról vita van, hogy az arizonai eredmény tekinthető-e véglegesnek, mindenesetre ott Biden vezet 50,5 százalékkal Trump 48,1 százaléka ellenében. Ez kicsit kevesebb mint 70 ezer szavazatnyi előnyt jelent, 86 százalékos feldolgozottságnál, és a levélszavazatokból jócskán kapott Donald Trump is, vagyis szoros a verseny. Eredmény itt magyar idő szerint péntek hajnalban várható.

Georgiában már végeredménynek kellene lennie az ígéretek szerint, de még semmi hír. Az állás a BBC oldala szerint rendkívül szoros, Trump 49,5 százalékkal vezet Biden 49,2 százaléka előtt, még mindig 98 százalékos feldolgozottságnál. Ez mintegy 13 500 szavazatnyi eltérés. Az eredmények lassan csordogálnak, a verseny egyre szorosabb a levélszavazat-számlálás óta.

Nevadában magyar idő szerint hét előttre ígértek újabb részeredményeket, de a véglegesre várni kell, mert

Itt 49,4 százalékkal vezet Biden, míg Trump 48,5 százalékot gyűjtött (88 százalékos feldolgozottság, 11 800 szavazatosra nőtt a demokrata előny).

Pennsylvania államban rengeteg levélszavazatot számolnak és nem haladnak vele gyorsan, valamikor péntekre lehet meg az eredmény, vagy még később, Donald Trumpék jogi indítványainak eredményétől függően (egy időre felfüggesztették a szavazatszámlálást, most épp ismét zajlik). A verseny szoros, jön fel az elnökre (50,3 százalék) a levélszavazatokkal Joe Biden (48,5 százalék). A különbség – 92 százalékos feldolgozottság mellett – 115 ezer szavazat.

Észak-Karolinában még jó sokáig várni kell a végeredményre, mert az elnökválasztás napjáig feladott levélszavazatokat egészen november 12-ig várják. Valószínűleg itt lesz utoljára lezárva a szavazatszámlálás az összes állam közül. 95 százalékos feldolgozottságnál 50 százalékkal Donald Trump vezet 48,6 százaléknyi Biden-szavazattal szemben. Darabszámra a különbség mintegy 76 700.

Joe Biden stábja és kollégái folyamatosan azt üzenik, hogy minden egyes szavazatot meg kell számlálni.

Donald Trump folyamatosan csalásról beszél. Legutóbbi tweetjeinek egyikében azt írta, minden államban megtámadják az eredményt, ahol Joe Biden "mostanában" fordított. Az elnök kampánystábja szerint csalások történtek öt államban (Wisconsin, Michigan, Georgia, Pennsylvania, Nevada – ezek közül négyben már a bírósághoz fordultak).

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020