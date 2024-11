Magyar Péter saját EP-képviselőit agyhalottnak és Soros-ügynöknek nevezte egy hangfelvételen

Újabb, leleplezőnek szánt hangfelvételek kerültek nyilvánosságra Magyar Péterről. A korábbiakhoz hasonlóan ezt is egykori barátnője, Vogel Evelin vette fel titokban, miközben egy autóban – valószínűleg taxiban – utaztak, majd pedig egy étteremben tartózkodtak, írta a Telex. A rossz hangminőségű felvételeket ugyanarról a "fenyderulazigazsagra" e-mail címről küldték szét a sajtónak, melyről a korábbi hanganyagokat is.

A felvétel egyik részében Magyar sűrű káromkodásokkal tűzdelve minősíti negatívan a párt által toborzott EP-képviselőket. Vogel Evelin tovább kérdezte róluk Magyar Pétert, aki egy ponton azt válaszolja: "Egyik sem szimpi. Olyan tehetségtelen mindegyik."

Arra, hogy akkor miért őket választották, azt felelte, mert ők voltak akkor a legjobbak, és egy napjuk volt a döntésre.

Az egyik jelöltről azt mondta, hogy agyhalott, meg azt is, hogy Soros-ügynök, és szerinte nem is tud magyarul, ezért nem is engedte a sajtónak nyilatkozni. "Leírom neki magyarul, én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul".

"A legjobb állás a világon, keresnek havi 10 millát, plusz EP-képviselők lesznek úgy, hogy semmit nem tettek hozzá a kampányhoz, egy grammot sem. Nem is tudtak, mert alkalmatlan mindegyik, beszélni sem tud semelyik. Az egyik így fogja a mikrofont, így remeg a csávó, ilyen teljesen készen van" – idéz a Telex. Magyar hozzátette, hogy ilyen fiatalon nehéz emberek előtt beszélni. "Totál antitalentum politikailag mindegyik, és én csinálok mindegyikből EP-képviselőt" – jelentette ki.

A hangfelvételre közleményben reagált a Tisza Párt. Azt írták, nem véletlenül vették át a vezetést a felmérésekben a Fidesztől. A pártnál "a hazánk és honfitársaink valódi problémáival és azok megoldásával foglalkozunk, a Tónika Show újabb epizódját nem kommentáljuk. Helyette inkább dolgozunk és 2026-tól sok millió magyar ember támogatásával átvesszük a kormányzás feladatát. A bűncselekmények elkövetőit pedig kivétel nélkül elszámoltatjuk."

Téma volt a két féltől érkező hangfelvételek ügye a csütörtöki Kormányinfón is. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyebek között azt mondta, hogy Magyar "saját állítása szerint Soros-ügynököket helyezett el az EP-listáján, ezért vagy neki, vagy a Soros-ügynököknek le kell mondania". Azt, hogy még le is hülyézi őket és mindenre alkalmatlannak tartja őket, azt már beszéljék meg egymás között, jegyezte meg. "Az az érdekünk, hogy kormányon és ellenzékben is olyanok képviseljenek minket Brüsszelben, akik minden belpolitikai vitánk ellenére képesek valamelyest a magyar érdekeket megjeleníteni. Azt hittük, a Momentum távozásával előre léptünk" – mondta.

Megkérdezték arról is Gulyást, hogy Magyarral korábban jó kapcsolatot ápolt, akkor milyennek látta a most a saját munkatársait is becsmérlő politikust. "Sok minden nem változott. Volt, amiben egyetértettem Magyar Péterrel korábban, volt, amiben vitatkoztunk egymással, de abban, hogy ő bolond, teljes volt közöttünk az egyetértés" – fogalmazott.

Azt is kérdezték Gulyás Gergelytől, hogy kapott-e megbízást a Fidesztől Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnőjel, ahogyan azt a Tisza Párt elnöke állította, de a kancelláriaminiszter kijelentette: soha, semmilyet.