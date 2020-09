Szijjártó Péter: október 1-je után is marad a magyar határzár

A külgazdasági és külügyminiszter hétfőn fogadta lengyel kollégáját, Zbigniew Raut. A tájékoztatón bejelentették, hogy egy jogi összehasonlító intézetet hoznak létre a jogállamisági kérdésekkel kapcsolatos ügyekben való együttműködésért és a külföldi jogi környezetek feltérképezésére. Emellett szó volt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos együttműködésről is, és az atv kérdésére a miniszter elmondta: október 1-je után is fennmarad a szeptember 1-jével bevezetett magyar határzár, amelynek értelmében alapesetben külföldiek nem léphetnek be Magyarországra. A hosszabbítást azzal indokolta, hogy el akarják vágni a vírus utánpótlását, mert Európa-szerte és a szomszédos országokban is emelkednek a fertőzöttszámok.

Szintén kérdésre válaszolva elmondta ugyanakkor, hogy a V4-ekre azért vonatkozik külön szabály, mert az ő védekezésüket és annak eredményét ismeri Magyarország (a sajátja után) a legjobban.

Létrejön majd egy Covid-koordinációs iroda, amelynek megalapításáról a legutóbbi visegrádi csúcstalálkozón egyetértettek a miniszterek, most a lengyel V4-es elnökség feladata, hogy javaslatot tegyen a folytatásra.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás