Orbán Viktor: a járvány fölszálló ágában járunk, a helyzet nehéz

A járvány fölszálló ágában járunk, a helyzet nehéz - nyilatkozta a miniszterelnök.

Az egészségügyre és az oktatásra nagy nyomás nehezedik - tette hozzá.

Már közel járunk ahhoz, hogy rendelkezésre álljon az oltóanyag - vélekedett.

Legkésőbb 2021 közepén lesz vakcina Brüsszel szerint. Az Egyesült Államokban ennél optimistábbak, ott olyan vélemények is vannak, hogy már idén lesz oltóanyag. Igaz, Amerikában elnökválasztási kampány van - tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Ausztriát továbbra is laboratóriumnak tehetjük. Figyelnünk kell Csehországra is, mert ott nagyon elszabadult a vírus - tette hozzá.

Az interjúban elhangzott, hogy Magyarország azt is elérheti, hogy 5 millió állampolgárának legyen munkahelye.

A járvány miatt számos munkahely szűnik meg, de számítani lehet arra, hogy ezek a kapacitások újra megnyílnak. De arra is számítani kell, hogy nem ott jönnek létre az új munkahelyek, ahol korábban megszűntek - hangsúlyozta Orbán Viktor. Mint mondta: ebben a globális versenyben résen kell lenni, a kormány számára fontos, hogy Magyarország jól szerepeljen ebben a versenyfutásban.

