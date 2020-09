Kormányinfó élőben: itt vannak a legfrissebb döntések

Még a fertőzésszám megugrása előtt vezették be, előtte nem volt rá szükség. időben lépték meg, és most már belföldön terjed a fertőzés.

Az itt tanuló külföldi tanulók jöhetnek Magyarországra, csak a járványügyi előírásokat be kell tartani. A kínai kapcsolatoknak nem használ a járvány, elmarad az EU–Kína-csúcs is.

A felsőoktatási átalakulásnak az a lényege, hogy a kormány kivonul a felsőoktatásból, ezért figyeli a vitát, de nincs teendője. A fenntartó felelőssége az, hogy elkezdődjön az oktatás. Ez másik hét intézményben jól működik, reméljük, hogy itt is elkezdődik a párbeszéd és utána a tanév is, de a kormánynak nincs már eszköze.

A részleteit most dolgozzák ki, ezért csak később adnak róla tájékoztatást, szombat reggel is egyeztetnek róla a miniszterelnök vezetésével.

A diákok dönthetnek most is a halasztásról, de biztosítják a biztonságos érettségit.

2020.09.11. 09:52

Járványhelyzet

A járványhelyzettel kapcsolatban a nemzeti konzultációt adatait is értékelték. A kormány megállapította, hogy elérte az országot a járvány második hulláma. Az egészségügyet sikerült felkészíteni, rendelkezésre állnak a védekezéshez szükséges feltételek. nem engedhetjük meg, hogy a vírus tönkre tegye a mindennapokat, Magyarországnak működnie kell,de mindent tegyünk meg az emberi élet és egészség védelme érdekében, ezért a védekezés célja az is, hogy az ország működőképes maradjon, az óvodák, iskolák normális rendben működhessenek. Nyáron a külföldről behurcolás volt a veszélyforrás, ezért van szükség a szigorú határzárra. Marad a szociális védőtávolság, a maszkviselés, mindenkit arra kérnek, hogy ezt tartsa be. A fertőzésszámok magasak, de a halálozások száma érdemben nem nőtt, mert fiatalabb korosztály érintett, és a virulencia is talán kisebb. Máshol még rosszabb számok vannak, a cseheknél 1200 körül volt már a fertőzésszám.