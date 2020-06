Pécs is beszáll a turistákért folyó versenybe

A város turizmusának fellendítése érdekében országos tájékoztató kampányt folytat júliusban és augusztusban a pécsi önkormányzat.

Mint írták, a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások feloldását követően újra meg szeretnék mutatni Pécs mindenki által jól ismert arcát, bemutatni, hogy "nyitott, élő közösségi terei, mediterrán, teraszos hangulata újra csalogatja a pécsieket és az idelátogatókat egyaránt".

A "Pécs nyitva" elnevezésű kampány során az önkormányzat mind a város, mind a kampányhoz kapcsolódni kívánó szolgáltatók, így vendéglátó-, szálláshelyek és egyéb turisztikai partnerek számára is egységes kommunikációt javasol, de a célok közé tartozik az is, hogy a pécsiek is magukénak érezzék, bekapcsolódjanak a kampányba és továbbítsák a külvilág felé annak lényeges üzeneteit - írták a közleményben. A

július első napjától augusztus végéig tartó kampány keretében arra is felhívják a figyelmet, hogy az elsősorban megcélzott fiatal felnőttek és a kisgyermekes családok mellett minden korosztály megtalálja a maga számára azt az eseményt, amely miatt nyáron érdemes a városba látogatnia . A lehetséges vendégekhez az üzeneteket elsősorban internetes felületeken és plakátokon eljuttató program részleteiről a kampány indulásakor, július elsején nyújtanak majd tájékoztatást - közölte a helyhatóság.

Nyitókép: Flickr/ Gregor Novak