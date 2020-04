Egy-két héten belül új időszámítás kezdődik a nyelvvizsgázásban

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette, hogy a magyar bértámogatási program finomhangolása zajlik, illetve lezajlott, emelkedik a bértámogatás havi összege és az érintettek köre is. A változtatásokról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára.

"A finomhangolás ugyanúgy zajlott, mint az előkészítés. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk különböző iparágak szereplőivel, a kamarákkal és a szakmai szervezetekkel is. Heti szinten vannak velük miniszteri, államtitkári szintű egyeztetések, ezen kívül gyakorlatilag szinte minden órára jutnak olyan egyeztetések, amelyek arra irányulnak, hogy miben tudjuk az ő munkájukat segíteni" - hangsúlyozta az államtitkár, aki -

mivel gyors döntésekre van szükség - egyáltalán nem tartja kínosnak azt, hogy újabb információk alapján finomhangolnak,

egyszerűsítenek, javítanak intézkedéseken.

Új elem például, hogy a kieső munkaidő ezentúl 15 és 75 százalék közé eshet, azaz a részmunkaidő 2 óra is lehet a támogatás igénybevétele esetén.

"Vagy ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti állapot felét nem haladja meg, akkor az egyéni fejlesztési idő csupán ajánlás lesz. Az volt a célunk, hogy azoknak is tudjunk segíteni, akiket még jobban érint a válság, és így csak 50 százalék alatti részmunkaidőben tudnak dolgozni" - részletezte.

A munkáltatók számára további könnyítés, hogy

már nem kell egyesével módosítani a munkaszerződéseket,

hanem a kormányrendelet erejénél fogva azok a határozathozatallal egyidejűleg automatikusan módosulnak.

A rendelet kimondja most már azt is, hogy a távmunka és az otthoni munkavégzés esetén is igényelhető a támogatás.

Már csak napokat, egy-két hetet kell várni arra, hogy személyes megjelenés nélkül is lehessen nyelvvizsgázni, online módon is.

"Erre több nyelvvizsgahely is felkészült, a rendszerek fejlesztésének a végén tartanak" - adott számot Schanda Tamás, aki pénteken közleményben jelentette be, hogy az előírt feltételeknek megfelelő nyelvvizsgaközpontok mindegyike megkapta az akkreditációt az online formában szervezhető nyelvvizsgáztatáshoz: négy helyen 28 nyelvből lehet számot adni a tudásról.

Arról, hogy mikor lehet majd ténylegesen online nyelvvizsgázni, azt mondta, "május elejétől-közepétől lehet az új módon nyelvvizsgához jutni", de ugyanolyan nyelvvizsgának fog számítani, mint a hagyományos módon letett vizsgák.

Másrészt pedig gyorsabbá is válik a nyelvvizsgaszerzés folyamata.

A nyelvvizsga nélkül most diplomát szerzőket Schanda Tamás arra biztatja, hogy a könnyítés ellenére is sajátítsanak el legalább egy-két idegen nyelvet.

