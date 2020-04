Tömegével igénylik és gyártják a diplomákat

A következő hetekben nagyon sok diák keresi fel az egyetemek és főiskolák tanulmányi osztályait a nyelvvizsga nélkül kiadható diplomák miatt, ezért gyorsabb lehet elektronikus formában jelentkezni az intézményeknél - mondta az InfoRádiónak Murai László, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke. Szavai szerint továbbra is sok hallgatót érint, hogy az egyes szakokhoz, képzésekhez előírt nyelvi követelmények miatt nem kapják kézhez a diplomájukat.

"Az egyes diplomamentő programokban végül megszerzett oklevelek mennyisége egyébként nagyjából évente újratermelődik a nyelvvizsga-követelményeket nem teljesítő hallgatókból "

- mondta az elnök. Ez évente több ezer beragadt diplomát jelent a pedagógiai, óvónőképző, agrár szakokon és jellemző az egészségügyi területen az ápolóképzéseknél.

Valósággal megrohamozták az egyetemeket a volt hallgatók, ahol alig győzik munkával, hirtelen annyi diplomát kell kiállítaniuk - írta egyetemi körképében a Privátbankár. A Gazdaságvédelmi akcióterv keretében ugyanis mindenki mentesül a nyelvvizsga-kötelezettség alól, és így megkaphatja oklevelét, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz a felsőoktatásban, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le. A kormány számításai szerint mintegy 75 ezer ember kaphatja kézhez az oklevelét az intézkedés révén, mivel az intézkedés a doktori képzések kivételével minden képzési formára - a korábbi főiskolai és egyetemi képzésekre, az alapképzésekre, mesterképzésekre, osztatlan képzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre is vonatkozik, a finanszírozási formától (ösztöndíjas vagy önköltséges) függetlenül.

eddig közel 300 megkeresés érkezett a Budapesti Corvinus Egyetemre, de több ezres nagyságrendű a nyelvvizsga miatt beragadt diplomák száma.

Pontos számot nem tudtak közölni, mivel a 2006-ig papíron vezették az adminisztrációt. Az intézkedéssel a turizmus-vendéglátás, a nemzetközi gazdálkodás és a nemzetközi tanulmányok alapképzésein végzett diákok járhatnak igazán jól, mivel ezeknél két szakmai nyelvvizsgához kötött a diploma megszerzése. A Corvinuson egy nyilatkozat kitöltésével lehet jelezni a Hallgatói Szolgáltatások munkatársai felé az igényt, akik felveszik a kapcsolatot az érintettekkel.

A kiállított oklevelek átvételéről elektronikus levélben tájékoztatják az érintetteket. Az oklevelek átvételére személyesen, vagy meghatalmazott útján is van lehetőség. A közeljövőben előre egyeztetett időpontokban fogják fogadni a diplomájukat átvenni kívánó korábbi hallgatókat és a személyes kontaktus kockázatát minimalizálandó külön bejáratot használnak majd ki- és beléptetés céljából.

A Pannon Egyetemen 20 éves halmozódással 3100 diploma ragadt bent.

Itt az okoz gondot, hogy általában ezer embernek szoktak oklevelet gyártani, de a megugró igények teljesítéséhez szükséges biztonsági papírt be kell szerezniük. Ezért ütemezetten adják ki az okleveleket.

A 2018-2020 évben záróvizsgázottak április 15-től kezdeményezhették oklevelük kiállítását és 90 százalékuk már élt a lehetőséggel - mondta a lapnak Gál Balázs igazgató. Vagyis mintegy 500 embernek már gyártják a diplomáját, az első okleveleket pedig már a jövő héten megkaphatják az érintettek.

A 2015-2017 évben záróvizsgázottak – 2020. április 22-től, a 2010-2014 évben záróvizsgázottak – 2020. április 29-től, a 2010 előtt záróvizsgázottak – 2020. május 6-tól adhatják be az igényüket.

Külön olyan helyiségeket is kijelölnek, ahol átadják a diplomákat, de a postai kézbesítésen is dolgoznak. Senkit nem hagynak ki: a kormányrendeletbe beletartozik mindenki, akinek akár több nyelvvizsgát, felsőfokú vagy szakmai nyelvvizsgát kellett volna tennie a diplomaszerzéshez.

A Kodolányi János Egyetem a hallgatói roham miatt közleményben jelezte, hogy egyelőre személyes átvételre nincs lehetőség náluk. A kész diplomákban majd 2020-as dátum fog szerepelni és a jelenleg érvényes személyes adatokra lesz kiállítva, ezeket az adatokat most kezdtük el egyeztetni, frissíteni, hiszen sokan időközben nevet változtattak - közölte a Kodolányi Egyetem.

A lap szerint

sokaknak jelenthet előrelépést és nemcsak a fizetésben a diploma megszerzése, számos állás ugyanis felsőfokú végzettséghez kötött, többek között a tanári, egészségügyi, agrár, informatikai és közigazgatási pályákon is.

Sok esetben azonban a gyakorlatban tényleg szükség van idegen nyelv ismeretére, ezért egyáltalán nem garancia, hogy pusztán a diploma meglététől valaki valóban alkalmassá válik egy munkára. A közigazgatásban 2018-ig volt nyelvvizsga pótlék is, ezt azonban a kormány minden egyéb pótlékkal együtt eltörölte.

A nyelvvizsgával kapcsolatos kormányzati álláspontok annak ellenére is gyakran változnak, hogy továbbra is a magyarok beszélnek legkevésbé idegen nyelven az EU-ban. 2014-ben írték elő, hogy 2020-tól már a felvételihez is kötelező a középfokú nyelvvizsga, azonban ezt végül tavaly ősszel komoly viták után elvetették. Most pedig már a diplomához sem kell nyelvvizsga.

