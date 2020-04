Gulyás Gergely: sokszor és sokat késtek, ezért is prognosztizálta félre Európa a járványveszélyt. Az Európai Járványügyi Központ is alábecsülte a koronavírus veszélyességét.

Gulyás Gergely: hosszú. És a csökkenés is farkasfogszerű lesz. Amíg vakcina nincs, addig a vírussal együtt kell élni. Ráadásul ősszel lehet egy második fázis, ezért arra kell készülni, és az egészségügyet is olyan állapotban kell tartani, hogy megfelelő legyen a védekezés. A nyájimmunitás akkor alakulna ki, ha az átfertőzöttség 60-70 százalékos lenne, ezt viszont el akarjuk kerülni.

Szentkirályi Alexandra: zéró tolerancia, ez a kormány véleménye. Az eszközök rendelkezésre állnak, az áldozatsegítő központok üzemelnek, a krízisvonalak 0-24 órában hívhatók. Azerőforrástárca us működtet védett házakat, ha kell, bővítik a kapacitást.

2020.04.23. 11:29

Tervez-e olyan különleges gazdasági övezeteket még létrehozni a kormány, mint Gödön?

Gulyás Gergely: nincs most terv, de lex Göd lehet, ezt a modellt lehet követni másutt is. Ne csupán az adott település részesüljön az iparűzési adó bevételeiből, hanem a környék más települései is, szerintem ez helyes.