Idén csak írásbeli érettségit tartanak - a nap hírei

Kiemelt feladatnak nevezte a kórházak felkészítését a koronavírussal fertőzött betegek fogadására az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta: 1652 főre nőtt az igazoltan fertőzöttek száma. Újabb 8, többségében idős krónikus beteg hunyt el, velük együtt 142 halálos áldozata van a kórnak. 722-en vannak kórházban. Folyamatosan nő a tesztek száma is, már 38 és fél ezer vizsgálatot végeztek el. A jelentések szerint járványos mértékű megbetegedés 11 otthont érint, nagy számú megbetegedés a Pesti és Rózsa úti otthonban van.

Újabb egy hétig maradnak érvényben a kijárási korlátozások - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.Gulyás Gergely kormányzati tájékoztatóján azt mondta: az önkormányzatok a hétvégén ismét saját maguk szabályozhatják a közterület-használat rendjét. A miniszter beszélt arról is, hogy a koronavírus járvány miatt az idén csak írásbeli érettségit tartanak, a vizsgák május 4-én kezdődnek. Most kizárólag azok érettségizhetnek, akiknek a továbbtanulás miatt erre szükségük van, ez mintegy 83 ezer diákot érint.

Bírálták a kormány döntését az idei érettségiről a pedagógus érdekképviseletek és az ellenzéki pártok is.A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete tiltakozásra szólítja fel a szülőket és tanárokat, a Pedagógusok Szakszervezetének pedig egy sor gyakorlati kérdésre vár választ. Az ellenzéki pártok közös közleményükben úgy értékelték, hogy a kormány túl kevés időt hagyott a felkészülésre azoknak, akik vizsgázni fognak, és elbánt azokkal, akik nem akarnak továbbtanulni, mert ők csak ősszel érettségizhetnek.

A jelenlegi körülmények ellenére is zökkenőmentesen elindulhat az új Nemzeti Alaptanterv a következő tanévben - mondta a Klebelsberg Központ elnöke. Hajnal Gabriella az InfoRádió Aréna című műsorában kiemelte, hogy a koronavírus-járvány nem írja felül a tankönyvek megrendelését.

Átmeneti adókönnyítésekről döntött a kormány, az intézkedések összességében 200 milliárd forintot hagynak a vállalkozásoknál - közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta: 600 ezer cégnek csak szeptember végéig kell befizetnie a társasági és az iparűzési adót. A járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások 5 millió forintig bármely adó mérséklését kérhetik. A turisztikai vállalkozásoknak az év végéig nem kell idegenforgalmi adót fizetniük. Akit fizetés nélküli szabadságra küldtek, az továbbra is jogosult az egészségügyi ellátásra, helyette a munkáltatónak kell megfizetnie az egészségügyi járulékot.

A koronavírus járvány kedvezőtlen hatásai miatt negatívra módosította több európai bankrendszer kilátását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő döntése a magyar, a norvég, a finn, a portugál és a szlovák pénzintézeti szektort érinti.

Olaszországban 525-tel emelkedett egy nap alatt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, amely meghaladta a 22 ezret - közölte az olasz polgári védelmi hatóság. Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A halottak száma meghaladta a 31 ezret.