Döntött a kormány, itt vannak az idei érettségi részletei

Az idén érettségizők létszáma 113 ezer, közülük az előre hozott érettségire jelentkezők nem vizsgázhatnak. Azoknak a végzősöknek van lehetőségük érettségizni, akiknek az idén esedékes – ez 83 ezer diákot jelent.

A vizsgák május 4-én kezdődnek, a lebonyolításukra mintegy hét hétre lesz szükség.

Kizárólag írásbeli vizsgákat szerveznek, kivételt csak azok a gyakorlati tárgyak jelentenek, ahol az írásbeli nem egoldhatól. Ez mintegy 3000 diákot érint.

Egy helyiségben legfeljebb 10 fő lehet a vizsgán, a másfél méteres távolságot be kell tartani.

Senkinek nem kötelező érettségiznie: aki a biztonsági előírások ellenére így dönt, az szeptemberben is vizsgázhat – ez esetben a jövő évi felvételi folyamatba kapcsolódhat be.

Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, hogy mivel Magyarországon az érettségi egyben felvételit is jelent, így ha most nem tartanák meg az érettségiket, akkor az káoszt okozna a felvételi eljárásban, ami nem megengedhető.

Az OKJ-s képzéseknél, a szakmai vizsgák lebonyolítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja, elsősorban írásban bonyolítják, ott, ahol erre lehetőség van. Erről a minisztérium később ad majd részletesebb tájékoztatást. A Népszava több képzőhelytől úgy értesült, hogy a képzéseket online távoktatással folytatják, a vizsgákat viszont felfüggesztik, és csak a járványveszély elmúltával fognak új vizsgaidőpontokat kiírni.

A vizsgák megtartását javasolta az oktatási tanács Az operatív törzs nagycsütörtöki tájékoztatója előtt beszélt Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, az operatív törzs oktatási akciócsoportjának vezetője arról, hogy mivel a felsőoktatási intézmények jelenleg nincsenek felkészülve arra, hogy felvételi vizsgákat tartsanak elmaradó érettségi vizsgák helyett, az oktatási akciócsoport azt javasolta a kormánynak, hogy legyenek érettségik. Az akkor ismertetett javaslatokat lényegében elfogadta a kormányzat. Szólt arról is, hogy a fenti intézkedésekkel a felére csökken a vizsgaesemények száma.

Változások a felsőoktatásban

Szerdán több, a felsőoktatási felvételit, illetve a záróvizsgákat és a diplomaszerzést is érintő változásról is döntött a kormány. Az intézkedések célja az, hogy a mostani, a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben - a nehézségek ellenére is - a lehető legteljesebben szolgálja a rendszer a fiatalok érdekeit - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára.

Felvételi:

Az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban a személyes jelenlétet igénylő vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy az személyes érintkezést ne igényeljen, a másfél méteres távolság tartása folyamatosan biztosított legyen.

A tanárképzésben a pályaalkalmassági vizsgálatban a jelentkező előzetesen megküldött motivációs levele szolgál alapul, a tanító, konduktor, óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés alkalmassági vizsgáján pedig a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, vagy más körülmény, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását.

Bővül a tájékoztatási lehetőség a változások miatt a felvi.hu oldalon.

Záróvizsgák:

Kerülni kell a személyes érintkezéseket.

A másfél méteres távolság tartására ilyenkor is figyelemmel kell lenni.

Lehetővé tették, hogy e vizsgákon ne három, hanem csak két fős legyen a bizottság - ezzel is csökkentve a fertőzés terjedésének kockázatát.

Nyelvvizsgák:

Azok esetében, akik most készültek befejezni vagy honosítani a nyelvvizsgájukat, a részeredményt, illetve a külföldi vizsgát kell elfogadni komplex nyelvvizsgának, azaz ezek után jár a középfok esetében a 28, felsőfok esetében pedig 40 pont a felvételi eljárásban.

Azok, akik 2020. augusztus 31-ig leteszik vagy már letették a záróvizsgát, mentesülnek a korábban előírt nyelvvizsga-kötelezettség alól, anélkül is megkapják a diplomájukat.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter korábban az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy a nyelvvizsgakedvezmény nem csak a beragadt diplomákat érinti.

A HÖOK korábban közölte: a nyelvvizsga hiányában átvehető diploma az egyetemi és főiskolai, alap- és mesterszakos végzettségekre egyaránt érvényes.

Arra kérték az oktatási intéznényeket, hogy az oklevelek kiállítását haladéktalanul kezdjék meg. Schanta Tamás hozzátette: ehhez a kormány természetesen minden technikai segítséget megad az Oktatási Hivatal közreműködésével.

A hallgatókat, volt hallgatókat az adott egyetem, főiskola fogja értesíteni a részletekről, és természetesen a diploma átvétele során is kerülni kell a személyes kontaktust.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd