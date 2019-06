Hableány-baleset: újabb vizsgálat indult

Az előzetes nyomozati adatok és a Viking Sigyn ukrán kapitánya elleni gyanúsítás szerint a svájci zászló alatt hajózó Sigyn

anélkül, hogy felvette volna a Hableány személyzetével a kapcsolatot, előzte a magyar sétahajót,

amit utolért, a tatját meglökte, majd maga alá gyűrte, és a víz alá süllyedt Hableányt legalább egyszer megforgatta a tengelye körül. A hajózási szabályzat értelmében egyértelműnek látszik a Sigyn személyzetének szabályszegése, s mivel a kapitányt gyanúsították meg, ő minden bizonnyal a svájci hajó hajóhídján volt, ami egyszemélyi felelősségét csak erősíti.

Az szinte biztosra vehető, hogy

a dél-koreai áldozatok hozzátartozói svájci vagy amerikai választott bírósághoz fordulnak kártérítési igényükkel,

erre a Viking Sigyn üzemeltetőjének svájci székhelye is feljogosítja őket. A svájci vagy amerikai bírósághoz való fordulásra a magyar áldozatok hozzátartozóinak is megvan a lehetőségük, annak ellenére, hogy magyar állampolgárok voltak az elhunytak, és a büntetőeljárás is a magyar jogrend szerint zajlik.

Halálos közlekedési baleset ügyében eddig maximum tízmillió forint kártérítést ítéltek meg a hozzátartozók számára idehaza, ám svájci és amerikai bíróságokon nagyságrendekkel nagyobb kártérítés érhető el - mondta a Magyar Nemzetnek Borbély Zoltán, a Hableány üzemeltetője, a Panorama Deck Kft. oldalán sértetti képviselőként fellépő ügyvéd.

Közben a büntetőeljárás mellett újabb vizsgálat indult, a Hableány kapitánya és matróza halála ugyanis munkahelyi balesetnek minősül, és a munkavédelmi előírások szerint az illetékes fővárosi kormányhivatalhoz tartozó munkavédelmi és munkaügyi osztály feladata a történtek teljes körű vizsgálata, a felelősség megállapítása.

A munkavédelmi vizsgálathoz természetesen a büntetőeljárás megállapításai éppúgy hozzájárulnak, mint a munkavédelmi felügyelők megállapításai, az igazságügyi szakértők bevonása pedig mindkettőhöz elengedhetetlen. Elsősorban a nautikai szakértőknek lehet ügydöntő feladata, hiszen

az eddigi vizsgálatok sem a Viking Sigyn, sem a Hableány esetében nem állapítottak meg műszaki hibát, a katasztrófát emberi mulasztás okozta.

Három embert még keresnek

A 33 dél-koreai turistával, illetve idegenvezetővel és 2 fős magyar személyzettel a Viking Sigynel történt ütközést követően elsüllyedt Hableány sétahajó balesetét heten túlélték - mind dél-koreaiak -, 25 áldozat holttestét már megtalálták a Dunában - köztük egy gyermekét -, három személyt pedig egyelőre eltűntként tartanak nyilván.

A Hableányt kedden hozták felszínre a Dunából a Margit hídnál, majd Csepelre szállították, rendőrségi szemlét tartottak rajta (ami után kiderült az is, hogyan pörgette meg a szállodahajó a Hableányt), majd fekete ponyvával letakarva Újpestre szállították. A hajóroncs kiemelése óta a munkát már nem a Terrorelhárítási Központ, hanem a Budapesti Rendőr-főkapitányság irányítja, vezetésükkel a három, még elő nem került embert is keresik a Duna magyarországi szakaszán, bevonva a horvát és a szerb hatóságokat is.

