Új részletek derültek ki a hajóbaleset nyomozásáról

Nemzetközivé válhat a május 29-ei dunai hajóbaleset nyomozása - írja a 24.hu Magyar Györgyre, a Hableány sétahajó elhunyt matróza családjának ügyvédjére hivatkozva.

A nemzetközi nyilvánosság a jogi képviselő szerint elsősorban arra kíváncsi, hogy hagyhatta el a helyszínt a Viking Sigyn szállodahajó, és miért közlekedhet még mindig szabadon.

Amit tudni, hogy a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya

Munkájával egyelőre csak az informatikus végzett, de annak tartalmát nem adják ki.

A szemészorvosnak a gyanúsított fizikai alkalmasságát kell véleményeznie.

Magyar György sérelmezte, hogy a gyanúsított jogi képviselője megkap minden papírt, ők viszont nem. És megismételte: "tegye fel a kezét az, aki elengedte a szállodahajót".

A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet tartózkodott. Mindössze hét utast sikerült kimenteni. Három koreai áldozatot még mindig keresnek. A svájci Viking ukrán kapitánya a 15 millió forintos óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, nyomkövetőt kell viselnie, illetve nem hagyhatja el Budapestet, a nyomozóhatóságnál pedig hetente kétszer személyesen kell jelentkeznie.

A BRFK a lapon megjelentekre egyelőre nem reagált.

A parlamentben Orbán Viktornak szegezték a témát

A Párbeszéd frakcióvezetője, Szabó Tímea arra kérdezett rá, hogy miért nem foglalták le a Viking szállodahajót a baleset után. Azt állította, hogy a kormány el akarja tüntetni a tragédia bizonyítékait, mert közös érdekeltségeik vannak a szállodahajót üzemeltető céggel. A kormányfő szemére vetette azt is, hogy nem fejezte ki a részvétét.



"Harminc éve teljesítek szolgálatot az Országgyűlésben, de ennél ízléstelenebb felszólalást még nem hallottam" - mondta neki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy már a katasztrófa másnapján kifejezte részvétét Dél-Koreának, most pedig köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek, és megerősítette, hogy emléket állítanak az áldozatoknak.



Szabó Tímea viszonválaszára már nem reagált.



A levezető elnök is megneheztelt a Párbeszéd frakcióvezetőjére, azt mondva neki, hogy politikai tőkét akar kovácsolni egy szörnyű tragédiából.