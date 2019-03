A Gazprom akkor is szállít gázt Magyarországra, ha Moszkva és Kijev nem egyezik meg a gáztranzitról - a nap hírei

A jövő évre is biztosított Magyarország gázellátása - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azután beszélt erről, hogy Moszkvában megállapodást kötött a Gazprom vezérigazgatójával arról, hogy az orosz állami vállalat akkor is szállít gázt Magyarországra, ha Moszkva és Kijev nem egyezik meg a gáztranzitról.

Kollektív munkaügyi vitát kezdeményez az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság. A szervezet azt kéri a kormánytól, hogy öt napon belül jelölje ki az egyeztető eljárásban résztvevő képviselőjét. A bizottság az egyeztetések eredményétől függően dönt az esetleges sztrájk időpontjáról.

A kerékpáros barát közúthálózat továbbépítését és a MOL Bubi közbringa rendszer bővítését ígérte a főpolgármester. Tarlós István a Városi kerékpáros konferencián elmondta: az idén fővárosi forrásból további 16 gyűjtőállomás és 300 új kerékpár kerül forgalomba a MOL Bubi közbringa rendszerben.

A Fővárosi Közgyűlés jövő szerdán dönthet arról, hogy eladja a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központot az államnak. Az előterjesztés szerint a főváros elfogadja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 11 milliárd 223 millió forintos vételi ajánlatát.

Új vasútvonal épülhet 800 milliárd forintból Pécstől Szabadkán és Nagyváradon át Debrecenig - nyilatkozta Lázár János a Délmagyarországnak. A politikus közölte, a szerb és a magyar kormány áprilisi ülésén ez lesz az egyik napirendi pont.

Véget ért a sztrájk 10 nap után a dunaújvárosi Hankook gumiabroncsgyárban - derül ki a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének Facebook posztjából. A megállapodás részleteit csak pénteken ismertetik.

Továbbra is érvényes a jogállamiság magyarországi helyzetével kapcsolatos aggályok többsége - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke. Gál Kinga Fideszes képviselő szerint alaptalanok a magyar helyzettel kapcsolatos aggályok.

Egyesül a magyar Extreme Digital Zrt. és a dél-afrikai Naspers csoporthoz tartozó eMAG magyarországi leányvállalata. A tranzakció zárása és az egyesülés a GVH jóváhagyását követően, várhatóan az év vége felé valósulhat meg.

A britek által kért június 30 helyett csak az európai parlamenti választások kezdetéig, május 22-ig adna haladékot az Európai Unió a Brexitre. Az uniós állam- és kormányfők brüsszeli csúcstalálkozójáról kiszivárgott értesülések szerint ezt tartalmazza az elfogadásra váró határozattervezet. Közben az Egyesült Királyságban már több mint egy millióan írták alá a brit uniós tagság kilépési folyamatának leállítását követelő petíciót.