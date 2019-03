Ezentúl magánalapítványok is működtethetnek állami egyetemeket - döntött az Országgyűlés - a nap hírei

Ezentúl magánalapítványok is működtethetnek állami egyetemeket - döntött az Országgyűlés. Az első ilyen intézmény júliustól a Budapesti Corvinus Egyetem lesz. A változtatás az állami szférában már ismert kancellári, illetve a magyar viszonyok között még nem alkalmazott elnöki pozíció bevezetését is lehetővé teszi a magán felsőoktatási intézményeknél.

A családvédelmi akcióterv idén júliusban életbe lépő intézkedéseiről tárgyalt az Országgyűlés. Az ellenzéki pártok többsége nem tartja elegendőnek a csomagban szereplő lépéseket. Novák Katalin, családügyi államtitkár a júliusban életbe lépő 4 intézkedések közül kiemelte a babaváró támogatást, az otthonteremtési támogatások további bővítését, valamint a hétszemélyes autók vásárlásához nyújtott támogatást.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a magyar kormány fellebbezését, így jogerőre emelkedett a tankönyvpiac állami monopolizálásának ügyében korábban hozott elmarasztaló ítélet. A strasbourgi székhelyű törvényszék októberben első fokon helyt adott a magyarországi tankönyvkiadó vállalkozások, mint felperesek panaszának, akik a tankönyvkiadás- és forgalmazás centralizálása miatt indítottak eljárást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a fellebbezés elutasítására úgy reagált: a kormány továbbra is kitart a tankönyvellátás megújult rendszere mellett. A tárca hangsúlyozza, hogy EZ tette lehetővé a ingyenes tankönyv programot is.

Részt vesz az Európai Néppárt politikai gyűlésén Orbán Viktor kormányfő. A szerdai ülésen szavaznak majd a küldöttek a Fidesz tagságáról. A magyar kormánypárt kizárását vagy tagságának felfüggesztését eddig az EPP 13 tagszervezete kezdeményezte. A pártcsalád szabályzata szerint az érintett tagpárt képviselője felszólalhat a tanácskozáson, hogy megvédje az álláspontját.

A Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója lehetségesnek tartja, hogy a pénzintézet megméreti magát a Budapest Bank privatizációjakor, ha erre lehetőség lesz. Vida József az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: álláspontja szerint minden lehetőséget meg kell vizsgálni. A bankvezér felhívta figyelmet, hogy 2019 év végére, a jelenlegi takarékok fokozatos, országos fúziójának eredményeként, egy teljesen megújuló, nagy kereskedelmi bank jöhet létre. Vida József kiemelte, hogy az univerzális nagybank mintegy 750 fiókból álló hálózata a legnagyobb lesz az országban.

Bejelentették a sztrájkbizottság megalakítását a BKV-nál működő szakszervezetek. Az érdekképviseletek továbbra is elfogadhatatlannak tartják, hogy a cég vezetése nem ajánl többet az 5 százalékos béremelésnél. A munkavállalói képviseletek kétszámjegyű emelést követelnek, az Egységes Közlekedési Szakszervezet 15 százalékot jelentett be. Naszályi Gábor, az érdekképviselet elnöke úgy fogalmazott: napokon belül kiderül, megbénul-e a közeljövőben, rövidebb-hosszabb időre a főváros közlekedése.

Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér adatbázisának bővítését jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: 2020. március 31-ig öt évre visszamenőleg feltöltik a betegadatokat a rendszerbe. Fontosnak nevezte, hogy az alapellátásban dolgozókat a betegadatok szintjén összekapcsolják a szakellátással és a kórházi ellátással. A miniszter a fejlesztések között kiemelte az onkológiai és a kardiológiai ellátást, az országos onkológiai informatikai rendszer bevezetését, amellyel felére csökkenthető a jelenlegi 60 napos kivizsgálási idő.

Csak néhány órát töltött Budapesten az új-zélandi merénylő és ezalatt senkivel nem lépett kapcsolatba - közölte a Terrorelhárítási Központ. A férfi tavaly november 26-án reggel lépett be az országba Románia felől, a Kőrös Intercity utasaként a Keleti Pályaudvarra érkezett, majd néhány órával később továbbutazott Ausztriába. A már ellenőrzött információk szerint Brenton Harrison Tarrant tavaly október és december között több európai országban is megfordult. A férfi múlt pénteken Christchurchben 50 embert megölt, további ötvenet megsebesített.

A holland rendőrség szerint komoly jelek utalnak arra, hogy terrorista támadás volt a tegnapi (hét) (utrechti lövöldözés. A nyomozó hatóságok közölték: a feltételezést erősíti a gyanúsított autójában talált levél és az elkövetés módja, ugyanakkor más indíték sem zárható ki. A 37 éves, török származású férfi egy villamoson nyitott tüzet az utasokra, három embert megölt, ötöt megsebesített.

A brit miniszterelnök arra kérheti Brüsszelt, hogy a brexit határidejét első körben március végéről módosítsák június 30-ra, de tegyék lehetővé azt is, hogy szükség esetén ennél később legyen a távozás végső dátuma. A BBC kormányzati forrásokra hivatkozva írt arról, hogy Theresa May hamarosan levélben fordul elképzelésével az Európai Unióhoz. A hírekre az unió főtárgyalója, Michel Barnier azzal reagált, hogy Brüsszel nem ad halasztást úgy, hogy nem ismeri a konkrét brit terveket. Londoni információk szerint a brit kormány ülésén a két éves csúszást is lehetségesnek tartottak.

Először kapta meg nő a matematika Nobel-díjának nevezett Abel-díjat. A Norvég Tudományos Akadémia Karen Keskulla Uhlenbeck amerikai matematikusnak adományozta idén a kitüntetést munkásságának az analízis, a geometria és a matematikai fizika területére gyakorolt jelentős hatása elismeréseként. A testület szerint a matematikus példaképe és egyben szószólója is a nemek közötti egyenlőségnek a természettudományok és a matematika területén. A tudós jelenleg a Princetoni Egyetem vendégkutatója. A hatmillió norvég koronával járó Abel-díjat május 21-én adja át 5. Harald norvég király Oslóban.