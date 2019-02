2024-ig új utasterminál-komplexum épül a ferihegyi repülőtéren - ez nevezhető 3-as terminálnak is - a beruházás 225 milliárd forintba kerül - mondta az InfoRádiónak a Budapest Airport kommunikációs igazgatója. Hardy Mihály elmondta: jelenleg az építészeti tervezés zajlik, ami várhatóan az év végére lezárul.

Most is és várhatóan a jövőben is folyamatosan bővül a repülőtér forgalma, ezért

a bud:plusz programban 6,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg két év alatt. 70 különböző egymáshoz kapcsolódó lépésről van szó részben az utasforgalmi, részben a biztonsági területen.

Építkezésekkel már most is találkozhatnak a Ferihegyi reptérre érkezők vagy az innen indulók az egyes kereskedelmi egységek vagy kávézók helyén. A fejlesztéseket szeretnék még a nyári utasforgalmi csúcsidőszak előtt, júniusban befejezni.

Új utasbiztonsági ellenőrző sor épül a 2A és a 2B terminálon és meghosszabbítják a röntgensorokat, hogy egyszerre több embert tudjanak kiszolgálni. Már megvannak az első olyan csomagvizsgáló röntgenek, amelyekhez nem kell kivenni a poggyászból a laptopokat és a folyadékokat. Ha a teszt sikeres lesz, akkor az újonnan épülő terminálban már ezeket berendezéseket telepítik.

Kibővítik a 2B (nem schengeni) terminál érkezési területén a poggyászszallagokat, új várakozási területet, tágasabb utasforgalmi területet adnak át, egyszerűsödik a vámügyintézés.

Az indulásnál új várakozórendszert építenek ki, hogy egyszerűbb legyen megtalálni a megfelelő check-in pultot.

Elkezdik tesztelni az önkiszolgáló check-in és poggyászcímke-kiadó automatákat a légitársaságokkal együtt. Ez azt jelenti, hogy az utas maga "csekkolhat be", nyomtathatja ki csomagja címkéjét és adhatja fel azt, továbbhaladva az utasbiztonsági ellenőrzésre. A rendszerbe a Ryanair, a Wizz Air, a Lufthansa és az Air France-KLM-et is bevonják majd.

A csomagosztályozó kapacitásait mintegy 30 százalékkal növelik a nyári csúcsidőszakra, ehhez a Skycourt épülete előtt, a forgalmi előtéren egy ideiglenes épületet alakítanak ki.

Automata beléptetőkapukat is telepít majd a repülőtér a rendőrséggel együttműködve, ezzel növelve az érkező utasok ellenőrzésének kapacitását.

A megújuló hangosbemondó rendszer a mostani élő szavas bemondásnál jobb minőségű, hangszintetizátor alapú lesz.

A nyári szezonig egy fiatalokból toborzott "információs csapat" áll szolgálatba a terminálon, akiknek a feladata az utasok közvetlen segítése lesz. Ők a repülőtéren már meglévő információs, támogató szolgáltatásokat összefogva, kiegészítve adnak információt és nyújtanak segítséget az utasoknak. A Budapest Airport emellett az információs táblák, képernyők számát is növeli, nemcsak a terminálokban, hanem azok környezetében is.

Szabó István, a repülőtér biztonsági igazgatója kiemelte: ezekkel a fejlesztésekkel a várakozási idő csúcsidőszakban várhatóan nem éri majd el a fél órát.

Az építkezések egy része már zajlik, néhány márciusban-áprilisban kezdődik. Végrehajtják a korábban bejelentett mosdófejlesztést is, a nyári szezonra háromszor annyi mosdó áll majd rendelkezésre.

Az új B-móló is teljes kapacitással működik nyártól A tavaly átadott B-mólóra a következő hónapokban felszerelik a most még hiányzó utashidakat, a gyalogos és buszos beszállítókapukhoz amint az időjárás engedi elkészülnek az új burkolati jelzések. A tervek szerint a nyári menetrendi időszakra az új pier teljes kapacitással üzemel majd - írta az airportal.hu

Nyitókép: Budapest Airport