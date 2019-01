Hihetetlen tárgyakat felejtenek a vonaton a MÁV utasai

A MÁV országos adatbázisában jelenleg több mint harmincezer talált tárgy szerepel. Az elveszett dolgokat általában a járatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók, a takarítószemélyzet vagy az utasok találják meg, és adják le a vasútállomásokon, ahol a biztonságos kezelés érdekében mindent tételesen nyilvántartásba vesznek.Ha a kisebb állomásokon megtalált, leadott tárgyakért két héten belül nem jelentkezik a tulaj, azt is a megyeszékhelyre, a központi gyűjtőhelyre küldik. Az átvétel feltétele, hogy az utas a jellemzők megadása mellett egyértelműen be tudja azonosítani az elhagyott tulajdonát.

Békés megyében a hétköznapi tárgyakon túl találtak már infralámpát, fúrógépet, orvosi leleteket és bizonyítványokat is az elmúlt időszakban, és gyakran a nagy értékű talált tulajdonokról is megfeledkeztek az emberek - írja a beol.hu. Előfordult már az is, hogy ruhákkal, személyes holmikkal teli nagy bőröndökért sem jelentkeztek.

A hazai vonatokon többnyire

kistáskákat,

iratokat,

okmányokat,

jegyzeteket,

könyveket,

ruhaneműt (kabát, pulóver, sapka),

pénztárcát,

bankkártyát,

kulcsokat,

bizsukat,

esernyőket felejtenek az utazók, de leadtak már 50 ezer forint értékű sportfelszerelést, hegedűt, íjfelszerelést, műlábat, lélegeztetőkészüléket, laptopot, tolókocsit, vagy épp húszkötetes Révai lexikonsorozatot is. Mint írják, valaki például az egész nyugdíját hagyta a vonaton, de egy becsületes jegyvizsgálónak köszönhetően néhány óra múlva irataival együtt hiánytalanul átvehette azt. A táskával, pénztárcával együtt elveszített összegek a néhány száztól a félmillió forintig terjednek.

Nyitókép: MTI: Jászai Csaba