A családpolitika tervezett új elemeinek bevezetéséről beszélt a miniszterelnök - a nap hírei

Új elemet vezet be a családpolitikában a kormány - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, hogy a családügyi államtitkár összeállított egy családvédelmi akciótervet, és első helyre tette a fiatal családosok támogatását, ennek részeként vezetik be a magyar szociál- és családpolitikában az új elemet. A részleteket várhatóan februárban jelentik be. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a gyermekvédelem jogi hátterének egységesítését tartja az egyik legfontosabb feladatnak a nemzeti konzultáció tapasztalatai alapján.

Mérséklődött a természetes fogyás tavaly az első 11 hónapban, miután a születések száma az előző év azonos időszakához képest kevésbé csökkent, mint a halálozásoké - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A születések száma 1,7, a halálozásoké 1,2 százalékkal kevesebb volt. A természetes fogyás 42 fővel csökkent 2017 első tizenegy hónapjához képest. A első 11 hónapban csaknem 49 ezer pár kötött házasságot, 0,9 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Megkezdődnek a tárgyalások az állami kézben levő Budapest Bank eladásáról. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében Bártfai-Mager Andrea minisztert bízta meg a kormány a feladattal. A határozat szerint az eladási ár nem lehet kevesebb, mint amennyiért 2015-ben az állam tulajdonába került a pénzintézet. Ez 700 millió dollár volt, az akkori árfolyamon 196 milliárd forint.

Az egészségügy helyzetének mielőbbi javítását sürgeti a kormánytól az MSZP. Bangóné Borbély Ildikó frakcióvezető-helyettes kijelentette: évente 30 ezer beteg hal meg Magyarországon azért, mert nem kap megfelelő egészségügyi ellátást. A szocialista politikus azt mondta: a korai halálozás mértéke magasabb azokon a helyeken, ahol nincs háziorvos.

Egyenként is kérhetnek jogorvoslatot az uniós bíróságtól azok az Ausztriában dolgozó magyarok, akiket hátrányosan érint az ottani új családtámogatási rendszer. Erre a magyar családügyi államtitkár hívta föl a figyelmet az InfoRádióban. Novák Katalin hangsúlyozta: az Európai Bizottság magyar kezdeményezésre csütörtökön kötelezettségszegési eljárást is indított Ausztria ellen a szabályozás miatt. A vitatott törvény értelmében Bécs másképp számítja az országban dolgozó uniós polgárok családi ellátásait és adókedvezményeit, ha a gyerekeik külföldön élnek.

Februártól egységessé válik az ügyészségi nyomozás rendszere. A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása szerint megszűnik a járási és nyomozó ügyészségeken az ügyészségi nyomozással kapcsolatos tevékenység, amelyet a Központi Nyomozó Főügyészség és az alárendeltségében működő regionális illetékességű ügyészségek vesznek át. Létrejön emellett a Fővárosi Nyomozó Ügyészség.

Eddig mintegy 5 millió forintot adakoztak az emberek országszerte és a határon-túlról a budapesti Ráday Kollégiumi tűz után az ott lakó diákoknak - közölte a Református Egyház. A 3 emeletes épületben szerdán este csaptak fel a lángok, egy ember meghalt, a 2. és 3. szint csaknem teljesen kiégett. 165 diák személyes dolgai vesztek oda: ruhák, cipők, telefonok, laptopok, könyvek. Az épületben nincs áram, víz, fűtés, internet, így a tűz által nem érintett helyiségeket sem lehet még napokig használni.

A következő két évre lassulást vár a közép- és kelet-európai uniós gazdaságok növekedési ütemében a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő szerint a térségi gazdaságok bővülése tavaly valószínűleg tetőzött, de a következő két évben is viszonylag erőteljes marad. A lassulást az euróövezeti növekedés gyengülése, a monetáris szigorítás, valamint az uniós kifizetések lehívásának lassuló üteme okozza majd a régióban. A Fitch a magyar gazdaságban 2019-re 3,5, jövőre 3,2 százalékos növekedést vár.

Aláírja a kormányzat működéséhez három hétre elegendő költségvetést az amerikai elnök. Ezt maga Donald Trump jelentette be. Korábban a Demokrata Párt javasolta a három hétre elegendő költségvetés megszavazását. Az aláírással a részleges kormányzati leállás megszűnik, a kormányzati munka három hétre újraindulhat. A kormányzati alkalmazottak visszamenőlegesen megkapják elmaradt fizetésüket. Ez alatt a kongresszusi vezetők folytathatják a tárgyalásokat az amerikai-mexikói határon építendő falról.

Görögországban jóváhagyta a parlament a Macedóniával kötött névmegállapodást. Az athéni törvényhozás csaknem három napon át vitázott a megállapodásról, amelyet szűk többséggel, külső támogató voksokkal sikerült a kormánypártoknak megszavazniuk. Görögország és a volt jugoszláv tagállam 27 éves vita után egyezett meg arról, hogy a nyugat-balkáni államot a jövőben Észak-Macedóniának nevezik.