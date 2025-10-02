ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.92
usd:
332.14
bux:
99650.42
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Pesztericz-Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense

2025. október 2. 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. október 2. 18:24
Hollywood és Bollywood is kiakadt az AI-színésznőre – videó
2025. október 2. 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
2025. október 2. 17:48
Beszélgetés Korda Györggyel, Balázs Klárival és Fenyő Miklóssal – igazi ünnepre készül a Libri
2025. október 2. 17:24
Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is
2025. október 2. 16:48
MCC-konferencia: miként hozhatja be lemaradását Európa?
2025. október 2. 16:12
Csizmazia Gábor a kormányzati leállásról: nem rendkívüli, de egyre kellemetlenebb a helyzet Amerikában
2025. október 2. 15:48
Rogán Antal: Magyar Péter egyénisége a forrófejűségében rejlik – hetilapszemle
2025. október 2. 15:24
Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná
×
×
×