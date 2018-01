Az USA meg akarja állítani Kínát és Oroszországot

Az Egyesült Államok tudomásul vette, hogy ahol feladja a pozícióit, ott más nagyhatalmak jelennek meg - mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Obama elnök utolsó évében nagy szíriai műveletek és nagy szíriai történések nem voltak. Végig gyakorlatilag »béna kacsaként« működött Szíriában is az amerikai haderő” – közölte Tálas Péter, aki hozzátette, hogy emiatt Oroszország, Törökország és Irán is fel tudott úgy lépni a térségben, mintha stabilizálni tudnák a helyzetet Washington nélkül is.

A szakértő szerint éppen ezért az egyik legfontosabb célja az USA-nak, hogy más nagyhatalmak megállítson: konkrétan Oroszországot és Kínát.

Az amerikai külpolitika Oroszországot elsősorban Ukrajnában, a Baltikumban és Közép-Kelet-Európában, Kínát pedig a koreai-félszigeten, illetve a Dél-kínai-tenger térségében akarja nem fegyveres úton meghátráltatni.

„Ma nincs nagy esélye a nagy államok közötti háborúra” – mondta Tálas Péter, aki szerint arra azonban már van, hogy az USA a térségbeli szövetségesei által olyan helyzetet alakítson ki, hogy azok megpróbáljanak más nagyhatalmi befolyásolással szembeszállni.

