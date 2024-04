Rossz hír a Teslának, míg az új kínai rivális szenzációsan debütált

Most jelentek meg a Tesla első negyedéves adatai és Elon Musk vezérigazgató valószínűleg a haját tépi. A jelentés szerint a most zárult időszakban a cég 8%-kal kevesebb elektromos autót adott el, mint tavaly ilyenkor.

2020. óta ez az első alkalom, hogy estek az eladások.

A Tesla gyorsan egy közleményt adott ki, amelyben egyrészt a kicsinosított új Model 3 kocsi debütjével, a vörös-tengeri szállítóhajókat ért húszi támadásokkal és a német szélsőséges csoport által felgyújtott berlini gigagyár bajaival magyarázta az adatot.

Gyorsan és rosszul reagált a piac

A befektetők nem késtek a válasszal és a bejelentés után már közel 6%-kal kevesebbet értek a cég papírjai – ami azt jelenti, hogy egy csapásra 35 milliárd dollárral csökkent a piaci értéke.

Musk cége a visszaeső forgalomra reagálva az elmúlt hónapokban már árengedményt adott a Model 3 és a Model Y terepjáró kocsikból. (Utóbbi még mindig a legnagyobb számban eladott EV Nagy-Britanniában – írta az autoexpress.co.uk brit portál).

Tesla in bottom for the worst performing stocks in Q1. Where do we see $TSLA in Q2? pic.twitter.com/8shd2M4kQ9 — Md Miz (@MdMiz07) March 31, 2024

A szerzők megjegyzik, hogy a Teslának nem segítettek az utóbbi hónapokban a kínos hírek, hogy gondok voltak az Autopilot (robotpilóta) önvezető szoftverrel, ami kétmillió kocsit érintett.

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint „nem rendeltetés-szerűen lehet használni a rendszert, „mert az nem biztosítja, hogy a vezető végig a kormányon tartsa a kezét és az úton a szemét”.

A portál szerint előfordulhat, hogy ismét felfelé mozdulnak el az eladások, ha igaz az, hogy a Model Y-ra is upgrade vár, aminek nyomán megnő a menettávja, elegánsabbá válik a tervezése és modernizálják a felszerelését is.

Hírek szerint a Tesla egy „belépőáras” kocsin is dolgozik, amely 25 ezer dollárba fog kerülni.

Van viszont egy ezzel szembehelyezkedő nézet:

a Tesla tönkremehet.

„A jelenlegi töredékét érheti a Tesla-papír”

Ezt Per Lekander fedezeti alap menedzser állítja, aki 2020. óta rendszeresen a vállalat ellen fogad.

A Tesla-papírokat szinte vallásosan shortoló Lekander szerint a cég részvényei akár 14 dolláros szintre is eshetnek.

Azt, hogy az elmúlt negyedévben már „csak” 386 ezer kocsit adott el a vállalat, Lekander, a Clean Energy Transition befektetési cég partnere „a vég kezdetének, a Tesla-lufi végének” nevezte, amely szerint a modern történelem legnagyobb lufija.

(A menedzser interjúja idején a Tesla-papírok még 234 dollárt értek, a negyedéves jelentés után már csak 166-t).

Lekander korábbi cégénél sikeresen jósolta meg 2018-tól a karbonárak emelkedését és most érdeke a Tesla-papírok hanyatlása, mert azzal nyerne.

Noted Tesla bear says Musk's EV maker could 'go bust' and stock is worth $14 - CNBC https://t.co/GCK6EY5zsn — George Comstock (@GeorgeComstoc12) April 3, 2024

Maga Musk tántoríthatja el a vevőket

Azt, hogy miért fordulnak el a vásárlók a Teslától, a Business Insider című lap Musk személyiségével magyarázta – pontosabban azt írta, hogy ez lehet az egyik ok.

Elemzők elmélkeztetnek a vezérigazgató (és a Twitter utódja, az X gazdájának) ellentmondásos politikai és személyes nézeteire – miközben nagy átrendeződés történik az elektromos autó ágazatban. (Musk egyaránt megnyilvánult az amerikai bevándorlás, a diverzitás- egyenlőség- és inkluzivitás politikát, valamint az ukrajnai háború és a transzjogok kérdésében).

A Caliber piackutató cég főnöke, Shahar Silbershatz szerint „nagyon valószínű”, hogy Musk miatt kevésbé attraktív a márka.

Emlékeztetett rá, hogy a 2021-es csúcshoz képest – amikor a megkérdezettek 70%-a mondta azt, hogy mérlegelné egy Tesla-termék megvásárlását, mostanra ez a vásárlási szándékmutató 31%-ra esett.

A válaszadók egy része más márkák és az újjáéledő hibrid kocsik felé kacsingat. A Business Insidernek pedig három Tesla-tulajdondos is azt mondta, hogy Musk viselkedése miatt „átértékelte a márkához való viszonyát”.

Hi, it seems people are mistakenly under the impression you're intelligent and some kind of renaissance man for being rich off doing nothing: turns out Elon Musk Is An Idiot https://t.co/z4ZsRBzyFQ — Hold the line against the night. || Fahs (@InkfaceFahz) December 23, 2017

Mindeközben, a Középső Birodalomban...

... azaz Kínában egy új játékos jelent meg az EV-kocsik színpadán és azonnal magába bolondította a piacot.

Az eddig a mobiltelefonjairól ismert Xiaomi bemutatta a nagyon kedvezően beárazott személykocsiját, a SU7-es szedánt. A 30 ezer dolláros ár azt jelenti, hogy Kínában olcsóbban lehet hozzájutni, mint egy Model 3 Teslához.

A fogyasztók már az első napon 89 ezer kocsit jegyeztek elő, aminek nyomán a cég papírjainak értéke 16%-ot emelkedett.

Elemzők viszont figyelmeztetnek, hogy itt is egy lufi lehet, mert a vállalat minden egyes kocsival veszteséget – akár darabonkénti 10 ezer dolláros deficitet termel.

Az ok: miközben a kínai gyártók külföldön megpróbálnak a riválisok alá menni áraikkal, addig otthon is kegyetlen árverseny folyik. A Xiaomi két fő ellenfele például az Xpeng és a Huawei által támogatott Aito is nyomott áron adja termékeit.

Xiaomi SU7 EV



In just 24 months, we’ve seen xiaomi go from factory construction to mass production.



Starting price in China will be 215,900 yuan ($29.900 usd). The most expensive version will be 300,000 yuan or ($41.500 usd)



Will Xiaomi, a tech newcomer in the auto industry,… pic.twitter.com/fhBDNzHRpl — Linus ●ᴗ● Ekenstam (@LinusEkenstam) April 3, 2024

A Xiaomi, amely a világon tavaly a legtöbb elektromos kocsit eladó, a szintén kínai (és egy magyarországi gyártóüzemet bejelentett) BYD mellett próbál helyet találni magának, azzal akarja leszerelni a kétkedőket, hogy jelezte, sok pénze van és akár 10 milliárd dollárt is hajlandó az EV-ágba ölni az elkövetkező 10 évben.

Musk Indiában is gyártana és exportálna Kelet-Európába

A Tesla közben csökkentette a gyártási órákat sanghaji üzemében, miközben már a Kínával rivális Indiával üzletelne. A Financial Times információi szerint 2-3 milliárd dollárt készül befektetni és felépíteni elő indiai gyárát.

Az indiai kormány ugyanis azt mondta: mérsékli a drágább, elektromos kocsik vámját, ha gyártóik elkötelezik magukat, hogy három éven belül Indiában fogják előállítani azokat.

Narendra Modi indiai miniszterelnök személyesen lobbizott Musknál tavalyi, amerikai útján, amire az üzletember azt mondta:

„a Tesla Indiában lesz, olyan hamar, ahogy az emberileg lehetséges”.

A Tesla egyik terve az, hogy Indiában gyártana egy olcsóbb „Model 2” néven emlegetett kocsit, amelyet Délkelet-Ázsiába, Délkelet-Európába, Afrikába és az Öböl-államokba exportálnának.