Így szerezhetnek biztosítást az ukránok a háború közepette

Háború ide, háború oda, az élet megy tovább és úgy tűnik, bővül az ukrán biztosítási ágazat. A cégek magánszemélyek a háborús kockázatokra is köthetnek biztosítást ingatlanjukra, autójukra, mezőgazdasági tevékenységre vagy akár egészségügyi biztosítást is választhatnak.

Mint az RBK-Ukrajna portál megjegyzi,

Januárban a háborús károkat is lefedő lakásbiztosítások eladásai 150%-kal ugrottak meg, februárban még nagyobb volt a növekedés – idézte az INGO ukrán biztosítót a Ukrainian Business News című portál.

A cégnél a gazdák is köthetnek háborús biztosítást a terményre és 4,7-től 19 millió forintnak megfelelő összegű kártérítésre számíthatnak.

A portál az ágazati szereplők között végzett felmérésből ugyanakkor kiderül, hogy a háborús ingatlanbiztosítás aránya a legalacsonyabb az összes megkötött biztosítás között. Az INGO például eddig a biztosított ingatlanokat ért káresemények 1-2%-át kompenzálta.

A finance.ua nevű szolgáltató konkrétan a Sahed drónok és a rakéták ellen, de a békeidőkre jellemzőbb beázásra és betörésekre is kínál biztosítást.

A biztosított háborús káresemények között szerepelnek a rakéták és tűzérségi lövedékek becsapódásainak, de nem szerepelnek a nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyvertámadások következményei.

A cég még a természeti katasztrófákra is kínál biztosítást – Nagy-Britanniában például az ilyen eseményekre gyakran nem terjed ki a kötvény.

