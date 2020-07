Az ellenzék Igor Matovič szlovák kormányfő leváltását kezdeményezi. A Smer és a belőle kivált Hlas parlamenti képviselői már össze is gyűjtötték a rendkívüli parlamenti ülés összehívásához szükséges aláírásokat. Eredetileg a kormányfő plagizált diplomamunkája volt az ok, most azonban már a brüsszeli szereplését is kifogásolják.

Igor Matovič szlovák kormányfőnek így bizalmatlansági indítvánnyal kell szembenéznie a parlamentben. Juraj Blanár, a Smer alelnöke, és Richard Raši, a Peter Pellegrini exkormányfő által létrehozott Hlas párt képviselője együtt jelentette be, hogy a miniszterelnök leváltására irányuló javaslatukat leadták a parlament iktatójában.

A házelnöknek hét napon belül össze kell hívnia a parlamentet, hogy tárgyaljanak a bizalmatlansági indítványról. A kezdeményezők szerint több ok is van a kormányfő menesztésére. Blanár szerint ezek közé tartozik Matovič felkészületlensége az alkotmányos feladatok ellátására, a kormányprogramtól való eltérés és a koronavírus-válság felszámolására irányuló igyekezetének elhibázottsága.

Hozzátették azt is, hogy szerintük Matovič felkészületlenül ment a múlt pénteken Brüsszelbe, ahol inkompetens módon nyilvánult meg, aminek következtében Szlovákia eurómilliókat veszített.

Robert Fico, a Smer elnöke epésen megjegyezte, hogy mint volt kormányfőtől többen is megkérdezték:

"Miféle bohócot küldtetek ide, aki nyelveket sem tud, elbújik a sarokban,

semmit nem intéz el, semmivel nem törődik?"

Az exkormányfő szerint azzal, hogy Igor Matovič a vissza nem térítendő támogatások 390 milliárd euróra való csökkentését javasolta, ártott Szlovákiának. Eredetileg ugyanis magasabb összegről, 500 milliárd euróról állapodtak meg erre a célra.

"Szlovákia azon kevés uniós országok közé tartozik, akik kevesebbet kapnak, mint az eredeti javaslatban szerepelt. Ez Igor Matovič munkájának az eredménye" – mondta Robert Fico, aki úgy látja, az uniós csúcs győztesei Magyarország és Lengyelország mellett az úgynevezett takarékos négyek, Dánia, Ausztria, Svédország és Hollandia, Szlovákia pedig a kevés vesztes országok egyike.

Az ellenzéki képviselők még azzal toldották meg a bizalmatlansági indítványt, hogy

Matovič saját magát is tolvajnak nevezte,

amikor múlt pénteken kipattant a plágiumügy. Azóta viszont kerüli az ezzel kapcsolatos kérdésekre a válaszadást, noha Brüsszelbe utazása előtt azt ígérte, magyarázatot ad cselekedetére. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy bár elismeri a hibáját, azért nem mond le, legfeljebb akkor, ha már teljesítette kormányfőként tett ígéreteit. Annak ellenére azonban, hogy az ellenzék nekiment Matovičnak, a leváltásához nincs meg az ereje. Mivel a kormánypártok nem ragaszkodnak a távozásához, ezért a plénumban nem menne át a javaslat. Ha mégis, akkor az a kormány bukását eredményezné.

