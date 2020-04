Csehország nem vár tovább, komoly lazításba kezdett

Péntektől lazít a cseh kormány a lakosság szabad mozgását korlátozó intézkedéseken, mivel jelentősen javult a járványhelyzet az országban. A döntést csütörtökön késő este jelentették be. „Az eredményeink nagyon jók, nagyon reménykeltők, a fertőzöttek száma jóval alacsonyabb, mint amire számítottunk. Az európai országok között a legjobb eredményeket tudjuk felmutatni”

– mondta Karel Havlíček cseh kormányfőhelyettes.

Mától a külföldi utazásokra sem vonatkozik tilalom.

A cseh állampolgárok ismét elhagyhatják az országot,

de a visszatéréskor egy friss negatív koronavírus-tesztet kell bemutatniuk. Ellenkező esetben két hét karanténba kell vonulniuk, amit a hatóságok ellenőrizni fognak.

A kabinet arról is döntött, hogy az eredetileg tervezettnél gyorsabb ütemben fogják feloldani a járványellenes védekezéskor hozott korlátozó intézkedéseket. Míg az eredeti forgatókönyv a korlátozások feloldásának utolsó szakaszát június 8-ára tervezte, a csütörtöki döntés értelmében erre már két héttel korábban, május 25-én sor kerül. Ekkor nyithatnak a március közepétől zárva tartó bevásárlóközpontok és vendéglők, illetve szállodák. Újraindulhatnak a szolgáltatások, elkezdődhetnek az azóta szünetelő sportrendezvények. Bizonyos feltételek mellett megengedik a legfeljebb 50 személyes családi, társadalmi és kulturális rendezvények megtartását is. Még ezt megelőzően, április 27-én, hétfőn a 2000 m2-nél nem nagyobb alapterületű üzletek is kinyithatnak, az autósiskolákkal, edzőtermekkel együtt.

A szigorú higiéniai előírásokat azonban továbbra is be kell tartani.

Az arcmaszkok kötelező használata a közterületeken továbbra is érvényben marad.

Ugyancsak érvényes az a döntés is, hogy a szünetelő iskolai oktatást ebben a tanévben már nem újítják fel teljes egészében. Az általános iskolások többsége május második felében térhet vissza a padokba. A végzős középiskolások számára lehetővé teszik az érettségi vizsgákat, az egyetemek és főiskolák végzős hallgatói számára pedig az államvizsgákat.

Csehországban péntek reggel 7187 koronavírussal fertőzöttet tartottak számon, ami 55-tel több az egy nappal korábbinál. Az utóbbi hetekben ez a legalacsonyabb napi növekmény. A betegségből eddig már több mint 2300-an kigyógyultak, míg a halálos áldozatok száma meghaladja a 200-at.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek