A közösségi médiában megjelent képeken és videókon egy felborult repülőgép látszik, amely a havas kifutópályán fekszik, és amelyet oltóhabbal locsolnak. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Delta Airlines Minneapolisból érkező gépével mi történt, miért következett be a baleset. Tudósítások megjegyzik, hogy Torontót heves széllökésekkel járó viharok miatt 30-50 centiméteres hó lepte be a hétvégén, és még hétfőn is kitartott a rossz idő. A beszámolók szerint a gép leszállásakor gyenge hóesés volt nagyjából 65 kilométer/órás oldalszéllel.

Az alábbi videót egy, a gépet már elhagyó utas készítette, aki elmondja, hogy a repülőjük összetört, fejjel lefelé fekszik. A képek tanúsága szerint az egyik szárnya letört.

BREAKING: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport.



Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news! pic.twitter.com/mqAl8jjb3d — Errol Webber (@ErrolWebber) February 17, 2025

A helyszínre három mentőhelikoptert és két, kritikus állapotú sérültek ellátására alkalmas földi mentőegységet riasztottak.

A repülőtér személyzete azt mondta a CTV Newsnak, hogy teljesen leállították a forgalmat, lezárták a Pearson összes kifutópályáját, írta a CNN.

Winds and ice may have been a factor in the crash landing at the Toronto Airport. A Delta Airlines Mitsubishi CRJ900 (N932XJ) crashed into the runway during a hard landing at Toronto Pearson Airport due to a flap actuator failure, as per reports. Miracle?#PlaneCrash #Delta… pic.twitter.com/5PWhTODemd — Jere_Memez (@Jere_Memez) February 17, 2025

Az egyesült államokbeli légiutas-kísérőket képviselő szövetség a gépen dolgozó tagjainak jelentése alapján azt közölte, hogy a Delta Airlines Endeavour 4819-es járatával történt a baleset, és bár sérültek vannak, halálos áldozatról jelenleg nem tudnak.

"Úgy tudom, hogy az utasok többsége már kint van és sértetlen, de továbbra is igyekszünk megbizonyosodni a körülményekről, még a helyszínen nyomozunk" - idézte a BBC Sarah Pattent, az ontariói Peel Regionális Rendőrség rendőrfőnökét.

A The Guardian a CBC és a CP24 televíziócsatornák beszámolója alapján nyolc sérültről írt, később a torontói mentősök közleményéből kiderült, hogy összesen 15-en sérültek meg. A BBC a helyszínen dolgozó egészségügyisekre hivatkozva azt közölte, hogy három utas, köztük egy gyermek és egy a hatvanas éveiben járó férfi, továbbá még egy felnőtt kritikus állapotban van. A sérülteket különböző kórházakba szállították, a balesetnek nincsenek eltűntjei.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatalra (FAA) szerint a gép fedélzetén 80 ember volt, mindegyikük kiszállt vagy kimenekítették.