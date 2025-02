15 ember halt meg a vonatok közt a fesztiválra indulva

A zarándokok a hindu Kumbh mela fesztiválra tartó vonatokra vártak, amikor tolongás kezdődött, és sokakat eltapostak. Legalább 15 ember meghalt, további 15 pedig megsérült, a halálos áldozatok között tíz nő és három gyerek van.

Januárban többtucatnyian haltak meg a Kumbh melán, amikor hinduk tízmilliói gyűltek össze, hogy a hathetes fesztivál legszerencsésebb napján megmártózzanak a Gangesz vizében. Indiában hasonló incidensek rendszeresen fordulnak elő nagy vallási ünnepeken.

At least 15 people were killed and more than 10 injured in a stampede at a New Delhi railway station as crowds rushed to catch trains to the Maha Kumbh Mela, the world’s largest religious gathering. https://t.co/IpXfpYNsdX pic.twitter.com/QVuPkikSao