Újabb lövések Brüsszelben, áldozat is van

A lövöldözés halálos áldozatát a La Libre című belga lap szerint katonai fegyverrel lőtték le. A The Brussels Timesban olvasható írás szerint a rendőrség a lövöldözés idején mindössze néhány méterre volt tőle, illetve közölték, hogy az áldozat drogdíler volt.

A helyi rendőrség átadta a nyomozást a szövetségi rendőrségnek. Az elkövetőket aktívan keresik, ugyanis valószínűsítik, hogy ez a lövöldözés a folyamatban lévő drogháborúhoz kapcsolódik, amelynek már legalább egy halottja és három sebesültje van - írja az index.hu.

The Brussels metro station of Clemenceau has seen its 3rd shooting in an many weeks, using AK47s.



