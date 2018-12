Óriási a káosz a brexit-szavazás körül

Theresa May nyugodtságot színlel. A Downing Street 10. bejárata mellett felállított jókora karácsonyfán gyerekek kíséretében gyújtotta meg a színes fényeket, és vasárnap délelőtt, mint máskor is, misére ment. Azt sem tartja kizártnak, hogy Brüsszellel kötött brexit-megállapodása átcsúszik a parlamenti szavazáson, ez azonban, bár a kormányfő hétfőn is intenzíven tárgyal politikustársaival, kevéssé valószínű.

Szakértők szerint a szavazást, amely kedd este magyar idő szerint nyolc órakor ér véget, Theresa May elveszíti. Nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen arányban. A hét végén megint egész sor képviselő közölte, hogy nemmel voksol majd. Immár a Konzervatív Párt kormányhivatallal nem rendelkező képviselőinek is több mint a fele a jelenlegi tervezet ellen fordult.

Ha az elutasítás nagyarányú, a hagyományok szerint ez a miniszterelnök azonnali leköszönését vonná maga után. Theresa May ugyanakkor bejelentette, még ebben az esetben sem mond le.

Újból Brüsszelbe utazik és megpróbál kedvezőbb feltételeket kiharcolni.

Nagy elődje, Margaret Thatcher hajdan addig verte Brüsszelben az asztalt, amíg kiharcolta, hogy Londonnak ne kelljen teljes összegű hozzájárulást fizetni az unió mezőgazdasági költségvetéséhez. Ő is hajlandó hasonlóan határozott fellépésre.

A kormányfő súlyos kudarcát az jelentené, ha összesen több mint száz képviselő szavazna a megállapodási javaslata ellen. Ez mindenképp következményeket vonna maga után, még akkor is ha Theresa Maynek, aki tehát egyelőre nem készül leköszönni,

a külön meghozott brexit-törvény huszonegy napot biztosít arra, hogy ezt újragondolja.

Az ellenzék élne a lehetőséggel, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be ellene. Akármennyire igyekszik meggyőzni politikustársait, az a legvalószínűbb, hogy képtelen lesz leszorítani harminc vagy ötven alá az egyezmény ellen szavazó konzervatív párti képviselők számát. Ez azonban már nem számítana katasztrofális méretű vereségnek. A kormányfő igazolhatná, hogy helyesebb, ha a helyén marad és tovább tárgyal Brüsszelben olyan engedményekről is, amelyek kielégíthetnek bizonyos ellenzéki követeléseket, így az Európai Unóban maradó Ír Köztársaság és az azzal szomszédos északír brit országrész közötti szabad átjárás kérdéséről.

Lesz-e halasztás? A brit külügyminiszter leteszi rá a nagyesküt, hogy nem halasztják el a brexit-ügyi parlamenti szavazást. Jeremy Hunt arra reagálva fogalmazott így, hogy az Európai Bíróság hétfő reggel kimondta, London akár egyoldalúan is berekesztheti az EU-ból való kilépés folyamatát. Hunt egyértelművé tette, az emberek 52 százaléka a kilépés mellett döntött, ezt tiszteletben kell tartani. Közben viszont a BBC tudósítása is azt vélelmezi, komoly esélye van a halasztásnak.

Persze, ha hiszünk a csodákban, előfordulhat, hogy átcsúszik a kedd esti szavazáson a kormányfő Brüsszelben kötött megállapodása. Theresa May mindenesetre első számú lehetőségként sorolta fel ezt vasárnap. Hangsúlyozta, hogy ha leszavazzák és emiatt lemondana, nagyon nagy káosz állna elő, s ezt ki akarná? Még a végén a következő választást a zűrzavart kihasználva talán a Munkáspárt nyerné meg.

Lehet, hogy az eddig kiharcolt brexit-megállapodás nem tökéletes - mondta a brexit-ügyi miniszter -, de sok szempontból nem rossz, és végül is ez van, erről kell szavazni.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga