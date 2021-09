EMA: aggodalomra adhat okot a mű variáns

A WHO a közelmúltban az érdeklődésre okot adók sorába illesztette be a variánst, amelyet 2021 januárjában Kolumbiában fedeztek fel, és B.1.621 néven is ismerhető. Az EMA, miközben leginkább a deltát figyeli, más, olyan variánsokkal is foglalkozik, amelyek terjedhetnek, köztük a Peruban azonosított lambdával és a művel, mondta Marco Cavaleria, az EMA vakcinastratégiáért felelős vezetője.

"A mű nagyobb aggodalomra ad okot az immunitás potenciális megkerülése miatt" - mondta el Cavaleri.

Az amszterdami székhelyű szabályozó hatóság, amely a 27 országot tömörítő EU gyógyszereit ellenőrzi, megbeszéléseket fog folytatni a vakcinák fejlesztőivel arról, hogy a jelenlegi oltások mennyire hatékonyak a mű variánssal szemben, tette hozzá a MedicalXpress cikke szerint.

"Azt kell azonban mondanom, hogy egyelőre nem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek azt mutatnák, hogy a mű aggasztó mértékben terjedne, és hogy esélye lenne arra, hogy domináns törzsként megelőzze a deltát"

- fogalmazott kiegészítésképp.

A SARS- CoV-2-vel együtt minden vírus időről időre mutálódik. A legtöbb létrejött változás nem hoz valódi különbséget más variánsokkal összehasonlítva, de egyes mutációk hathatnak a vírus terjedésének sebességére, az általuk okozott betegség súlyosságára és arra is, hogy a törzs képes legyen megkerülni a korábbi betegség vagy védőoltás felvétele nyújtotta immunitást.

A művel együtt öt variánst monitoroznak emiatt.

A változat Kolumbia mellett Dél-Amerikában és Európában is megjelent már. A kolumbiai estek 39 százalékát adja, de világszinten mindössze a szekvenált minták 0,1 százalékában található meg.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: scaliger/Getty Images