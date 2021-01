Moderna: évekig is védelmet ad majd a vakcina

Akár néhány évig tartó védelmet is nyújthat a Moderna koronavírus elleni vakcinája – mondta Stephane Bancel, a gyógyszergyártó cég vezérigazgatója, de még több adatra van ahhoz szükség, hogy ezt végleg ki lehessen jelenteni. A Moderna mRNS alapú vakcinájának uniós forgalomba hozatalát szerdán engedélyezte az Európai Bizottság.

"Elfelejthetjük azt a rémálomszerű forgatókönyvet, amely a médiában is megjelent, hogy egy egy-két hónapig működik csak a vakcina – idézte a cégvezetőt a Reuters. – Az oltás által termelt antitestek száma csak nagyon lassan csökken az emberi szervezetben, és úgy hisszük, hogy a vírus elleni védelem évekig megmarad."

Bancel arról is beszélt, hogy hamarosan azt is bizonyítják, hogy a vakcina a koronavírus újabb, dél-afrikai és brit variánsával szemben is hatékony. A végleges értékeléshez azonban még nem áll rendelkezésre elegendő adat.

Nyitókép: MTI/AP pool/Paul Sancya