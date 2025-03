Olyat villantott a BYD, amilyenje egyetlen autógyártónak sincs

Vang Csuan-fu, a BYD elnöke egy élőben közvetített eseményen ismertette az új platformot, amely elmondása szerint az első olyan technológia az iparban, amely 1000 voltos nagyfeszültséget és ultragyors töltést tesz lehetővé. A szuper e-platform 1000 kilowatt (kW) csúcs töltési sebességre lesz képes: egy másodperc alatt 2 kilométerhez elegendő maximális töltést biztosít.

"Az iparágban korábban öt perc töltéssel lehetett elérni a 255 kilométernyi hatótávot, de az új technológiával ugyanennyi ideig tartó töltéssel már több mint 400 kilométernyi hatótávot képes felvenni a szuper e-platformmal működő autók akkumulátora" - magyarázta Vang Csuan-fu.

Amazing technology.



5 minutes of charging your EV => 470 kilometers (292 miles) of driving!



This 1000kW supercharger is from BYD, the #1 electric car in China.



BYD will likely surpass Tesla to become the #1 BEV in the world this year (in units sold).