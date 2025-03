Szívszorító harangzúgás Olaszországban

Lombardia püspöki testülete kezdeményezésére minden templom harangját megkongatták. A püspökök közleménye szerint így szerettek volna megemlékezni a halottakról és mindazokról, akik szeretteiket veszítették el.

Bergamóban egész nap emlékprogramokat tartanak. A város műemlék-temetője templomában üres padsorokkal idézték fel az öt évvel ezelőtti eseményeket, amikor a templomot hívők helyett koporsók töltötték meg. "Az üres templom a hiányérzetre emlékeztet, amely akkor megszállt bennünket. Ugyanilyen üres volt a Szent Péter tér is, ahol 2020 márciusában Ferenc pápa teljesen egyedül imádkozott a halottakért és betegekért" - nyilatkozta Francesco Beschi bergamói püspök.

Az emlékezéshez az ország más részein is csatlakoztak. A hivatalok, intézmények félárbocra eresztették a nemzeti zászlót. A római parlament koronavírus-bizottsága egyperces csenddel adózott az áldozatok emlékének.

Egy évvel korábban ezen a napon indult el Bergamóból a fegyveres erők kamionkonvoja, amely 73 koporsót szállított a város temetőjéből Varese, Modena és Bologna krematóriumaiba. A kamionsor felvétele bejárta az egész világot, és a tragikus olasz járványhelyzet jelképévé vált.

A pandémia első betegeit és halottait 2020 februárjában regisztrálták Lombardiában, de március 18-ra már annyian meghaltak, főleg az idős lakosság körében, hogy Bergamo temetőjében nem tudták őket elhelyezni.

Sokkolta a világot a felvétel, amelyen katonai járművek konvoja szállította a koporsókat más temetőkbe:

On this day five years ago, images of army trucks driving coffins out of Bergamo shocked the world. Italy subsequently declared 18 March a national day in memory of covid victims. pic.twitter.com/yyhELqQby9