Országos főállatorvos a száj- és körömfájásról: három hónap kell a teljes mentesség eléréséhez

Az uniós országok feloldhatják a Magyarországgal szembeni, a ragadós ragadós száj- és körömfájás miatt elrendelt behozatali korlátozásokat, csak a kisbajcsi szarvasmarhatelepet, és annak 10 kilométeres körzetét illetően marad fent a tiltás – közölte az Agrárminisztérium. A Nébih még március 7-én pénteken közölte, hogy ragadós száj- és körömfájást azonosítottak az 1400 szarvasmarhát tartó kisbajcsi telepen, az ott tartott állatokat ezek után leölték.

Pásztor Szabolcs országos főállatorvos az InfoRádióban elmondta, nem azonosítottak újabb esetet, ezért lehetett feloldani egyes korlátozó intézkedéseket, így most már csak Győr-Moson Sopron vármegyében maradtak hatályban egyes szigorítások. A szakember emlékeztetett, hogy a fertőzött kisbajcsi telep körül tíz kilométer sugarú körben minden, a betegségre fogékony állatot tartó telepet megvizsgáltak, valamint azokat a gazdaságokat is, amelyek bármilyen módon járványügyi kapcsolatba kerülhettek a fertőzött teleppel. "Ezek felderítése is megtörtént, a mintavételek negatív eredménnyel zárultak, ezek alapján lehetett a korlátozásokat enyhíteni" – mondta az országos főállatorvos.

Az még nem derült ki, hogy Kisbajcsra honnan került be a vírus, Pásztor Szabolcs úgy fogalmazott, hogy egyelőre nincs olyan információ a birtokukban, ami alapján egyértelműen be tudnák azonosítani a fertőzés forrását. A vírus genetikai vizsgálata alapján azt határozottan állította, hogy a magyarországi vírus nem azonos azzal, amely idén januárban Németországban okozott kitörést.

A főállatorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a veszély nem múlt el, és folyamaton készültséget tesz szükségessé a gazdálkodóknál, illetve az állategészségügyi szolgálatnál is. "Minden egyes nappal, amikor nem állapítunk meg újabb esetet, nő az esélye annak, hogy mentessé tud válni az ország" – jelentette ki, de rögtön hozzá is tette, hogy ehhez még nagyon sok, többkörös vizsgálatra lesz szükség, és nemcsak a kisbajcsi telep körzetében, hanem az egész országban, és nemcsak a telepeken lévő állatok, hanem a vadon élő állatok esetében is, mert a fogékony vadállomány is szerepet játszhat a vírus fennmaradásában, illetve terjedésében. A járványügyi megfigyelési program tehát az ország egészére kiterjed, mert az ország csak így tudja majd a vírusmentességet igazolni.

Pásztor Szabolcs kifejtette, hogy jelenleg a korlátozásokat a Magyarországon, illetve az Európai Unión belüli szállítás esetében oldották fel, míg az unión kívüli harmadik országok saját hatáskörben döntenek majd: korlátozhatják vagy lehetővé tehetik az állatkereskedelmet.

"Az Állategészségügyi Világszervezet vonatkozó irányelvei alapján kerül majd sor a tiltások, korlátozások visszavonására. A szervezetnek szabálya szerint három hónappal az utolsó fertőzött telep felszámolását követően van arra lehetőség, hogy országmentességet kérelmezhessünk" – mondta az országos főállatorvos.