Fizetős lesz a Google Photos több funkciója

A Google meglehetősen sok ingyenes szolgáltatást kínál felhasználóinak, most azonban többen fedeztek fel olyan gyanús részleteket a Google Photos kódjában, amelyek arra utalnak, hogy bizonyos funkciók hamarosan fizetőssé válnak – írja a computerworld.hu.

A Google One olyan összetett előfizetés, melynek keretein belül a felhasználók havidíjért vásárolhatnak különböző méretű felhő-tárhelyeket, amelyekbe azután biztonsági mentéseket készíthetnek telefonos fájljaikról. A Google a jelek szerint tovább szeretné bővíteni előfizetéses kínálatát, ennek azonban néhány ingyenes alkalmazás láthatja kárát.

A Google Photos kódjában nemrég ilyen jegyzeteket vettek észre: "Mint a Google One felhasználója extra hozzáférést kapsz a szerkesztő funkciókhoz" vagy "Oldd fel ezt, és még több funkciót a Google One előfizetéssel". Sőt egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a cég náluk már el is kezdte tesztelni a fizetős modellt. Eddig a Google Photos minden funkciója ingyenes volt.

A cég azzal reagált, hogy egyik jelenleg elérhető funkciót sem teszik fizetőssé, inkább az újonnan bevezetésre kerülő eszközök esetében kísérleteznek a Google One előfizetés kiterjesztésével.

