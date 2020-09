Kongatják a vészharangot a pécsi virológusok: már csak 4-5 hét, és…

A mostani járványszakasz során a fertőzések többsége láthatóan a fiatal korosztályt érinti, emiatt a forgatókönyv – legalábbis a kórházi kezelések tekintetében – kedvezőnek tűnhet. Sajnos a kép árnyaltabb és jóval összetettebb, ráadásul egyáltalán nem kecsegtet jó kimenetellel – írja a Virológia Pécs Facebook-oldal. A pécsi egyetem kutatói arra hívják fel a figyelmet, hogy árulkodó lehet a floridai példa, ahol ez már megtörtént.

A fiatalok fokozott érintettségének egyszerre több oka van:

a tesztelési stratégia szélesítése (mára ismert tény, hogy a tünetmentesek/enyhe tünetesek szerepe óriási a járvány mozgatásában)

az idősek elővigyázatosabbak

a fiatalok körében terjed jobban (kevésbé elővigyázatosak, a mozgásmintázatuk segíti a terjedést)

Csakhogy az eddigi tapasztalatok alapján ez csupán a kezdet, és a következő szakaszban a fertőzési láncolatok terjedésével a fertőzések nagyobb számban érinthetik az idős korosztályt is. Kifejezetten fontos tehát most odafigyelni rájuk. A kórházi kezelések száma ezért várhatóan nőni fog (4-5 hét csúszásban), ezt követően 2-4 héttel pedig a halálozási mutatók is.

Felmerült, hogy egy esetleges új mutáns vírusok megjelenése okozza a fiatal korosztály érintettségét, de erre semmiféle tudományos bizonyíték sincs. Amit Európában és hazánkban a vírus genetikai adatai nem jeleznek olyan mutációt, amely bármilyen mértékben is köthető lenne gyakorlati változásokhoz.

A tél veszélyei

A vírus kifejezetten jól terjed zárt, rosszul szellőző helyeken, és az emberek a hidegebb hónapokban több időt töltenek a zárt terekben, gyengül az általános immunállapot, és a jelenleg cirkuláló emberi koronavírusok majdnem mindegyike szezonalitást mutat, emiatt a kutatók már kongatják a vészharangot.

Ugyanakkor felhívják arra a figyelmet, hogy a forgatókönyv végső kimenetele főként rajtunk áll. A fenti folyamatok mindegyike tompítható megfelelő társadalmi odafigyeléssel. "Most az utca emberén múlik, hogy mennyire engedi mélyre gyűrűzni a vírust a populáció különböző korcsoportjaiba vagy a krónikus betegséggel rendelkező emberekhez és később mekkora teher nehezedik majd a kórházakra, ezzel együtt pedig a mindennapi életünkre" – írják a pécsi virológusok.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás