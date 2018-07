Hajnalig mulattak a moszkvaiak

Moszkva belvárosában több tízezren özönlöttek az utcára, a városközpontban szinte teljesen leállt a felszíni közlekedés. A többség a fehér-kék-piros trikolort festette magára és zászlót lengetve hangosan kórusban éltette Oroszországot, míg az autókban veszteglő sofőrök tülköléssel vették ki részüket a hangzavarból. Még éjjel egykor is hangosak voltak a metróaluljárók, és hajnalig kisebb csoportokban ünnepeltek az oroszok.

Wild nights with the Muscovites #ESPRUS in #Moscow pic.twitter.com/Om3o5ZIFv9

A hazai drukkerek földöntúli boldogsága annak köszönhető, hogy többségük nem várt sokat a nemzeti együttestől, amely egyesek szerint minden idők egyik legrosszabb orosz csapata. Már azt bravúrnak tartották, hogy a szbornaja a Szovjetunió felbomlása óta először továbbjutott csoportjából, de azt legtöbben álmukban sem gondolták, hogy a legjobb 16 között reális esélyük lesz a spanyolok ellen.

The scene in #Moscow, where it is officially going off.#RUS #WorldCup pic.twitter.com/up5TnKNIJZ