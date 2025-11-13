Kylian Mbappé felzárkózott Puskás Ferenc mellé

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet annak kapcsán tette közzé friss rangsorát, hogy a királyi gárda francia csatárának nyolcmeccses gólszerző sorozata megszakadt, amikor a La Ligában vezető együttesével 0-0-ra végzett a Rayo Vallecano otthonában a legutóbbi fordulóban.

A fővárosi klub történetében korábban csak Cristiano Ronaldo tudott hosszabb szériát produkálni, ráadásul kétszer is: egymást követő 11 mérkőzésen 2014-ben és tíz fellépésen 2018-ban. Előtte a Real csúcstartója hosszasan Puskás Ferenc volt, aki megszakítás nélkül nyolc bajnoki találkozón volt eredményes 1960-ban.

A spanyol élvonalbeli klubfutball abszolút rekordere ebben a mutatóban Lionel Messi, aki sorozatban 21 La Liga-mérkőzésen szerzett gólt a Barcelona színeiben a 2012-2013-as szezonban. Ez világrekord is egyben - írta az IFFHS.