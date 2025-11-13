ARÉNA - PODCASTOK
A francia Kylian Mbappé, miután 11-esből berúgta csapata első gólját a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében játszott Argentína-Franciaország mérkőzésen a Loszaíl Stadionban 2022. december 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Kylian Mbappé felzárkózott Puskás Ferenc mellé

Infostart / MTI

A Real Madrid sorozatban legeredményesebb játékosainak listáján Kylian Mbappé utolérte, de megelőzni nem tudta Puskás Ferencet, aki annak idején legjobb szériájában egymás után nyolc spanyol bajnoki mérkőzésen talált be az ellenfelek kapujába.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet annak kapcsán tette közzé friss rangsorát, hogy a királyi gárda francia csatárának nyolcmeccses gólszerző sorozata megszakadt, amikor a La Ligában vezető együttesével 0-0-ra végzett a Rayo Vallecano otthonában a legutóbbi fordulóban.

A fővárosi klub történetében korábban csak Cristiano Ronaldo tudott hosszabb szériát produkálni, ráadásul kétszer is: egymást követő 11 mérkőzésen 2014-ben és tíz fellépésen 2018-ban. Előtte a Real csúcstartója hosszasan Puskás Ferenc volt, aki megszakítás nélkül nyolc bajnoki találkozón volt eredményes 1960-ban.

A spanyol élvonalbeli klubfutball abszolút rekordere ebben a mutatóban Lionel Messi, aki sorozatban 21 La Liga-mérkőzésen szerzett gólt a Barcelona színeiben a 2012-2013-as szezonban. Ez világrekord is egyben - írta az IFFHS.

