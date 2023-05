Varga Zsolt: megvan a saját hitünk

A Ferencváros férfi vízilabdacsapatának bajnoki címvédése után nagyon nagy boldogságot érez Varga Zsolt vezetőedző.

"A saját magam szempontjából is nagyon örülök neki, hogy bajnoki címmel tudtam lezárni az ob I-ben a Fradi-edzői munkát, ez egy saját magamra tett nyomás is volt. A döntő első mérkőzésén láttam a játékosokon, hogy nagyobb a feszültség, de két negyed után azt is kezdtük átdolgozni, kezdtünk játszani. A mérkőzés végén - azt gondolom - történt valami, amikor 3 másodperccel a vége előtt tudtunk győzni, és ez a második mérkőzés benyomása volt; hiába küzdöttek és mentek, jó kapusteljesítménnyel főleg az első két negyedben, de olyan stabil maradt a védekezésünk, hogy lépésről lépésre átdolgoztuk magunkat az első két negyeden, és aztán elkezdtük vezetni a mérkőzést" - részletezte a válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedő szakember, aki szerint még akár egy-két góllal nagyobb is lehetett volna a különbség az FTC és az OSC között, de játékosainak és az ellenfélnek így is gratulál.

A párharc feszültsége most azonban a korábbinál nagyobb volt a vízben és a medenceparton is.

"Az OSC abból tudott táplálkozni, hogy minden évben voltak olyan mérkőzéseink, amelyek szorosan alakultak. Idén is volt olyan, hogy vezettünk 8 góllal, és feljöttek a végén 2-3-ra. Ezekből táplálkoztak, ebből volt a hitük, hogy a Fradit esetleg meg tudják fogni. De nyilván nekünk is megvan a saját hitünk, metódusunk, ahogy dolgozunk;

rajtunk volt azonban az esélyesség terhe egy olyan csapat ellen, amely emiatt szabadon játszhatott. Ez nagyon ki tudja egyenlíteni az esélyeket, lehetőségeket.

Tudjuk jól, minden egyenlő helyzet a mentális állapoton, a pszichén múlik."

A mostani szezon még nem ért véget, hisz hátravan még a BL nyolcas döntője, de Varga Zsolt most egy 10 éves időszakot zár le az FTC-nél.

"Nagyon átalakuló csapat ez idén is, és minden évben újra kellett építkezni. Vannak fiatal játékosok, akiket építeni kell, ezért én az egészet egy folyamatnak látom, nem tudom az évet hol elhelyezni. Minden évben van egy lezárás persze, és bekerülnek a vitrinbe a múltnak az emlékei. Aztán nyitunk egy új lapot a könyvben, és minden szezon egy kicsit más, ez is egy kicsit más volt, több hullámzással" - ecsetelte Varga Zsolt.

Neki is

meg kellett azt értenie évközben, hogy ez a csapat milyen összeállításban játszik a legjobban,

meg kellett ismernie az embereket, játékosokat, akik jöttek.

"Ez az év most nagyon fölül van, mert ez egy záró pont" - osztotta meg gondolatait.

Varga Zsolt az évet lezárva teljes állásban a magyar válogatott szövetségi kapitánya lesz.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás