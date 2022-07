Jó stratégiával meglepetésgyőzelem a Hungaroringen

Max Verstappen nyerte meg a fordulatos 37. Forma–1-es Magyar Nagydíjat. Riválisainak szinte esélyük sem volt arra, hogy megnehezítsék a dolgát – még úgy sem, hogy a 42. körben egy hiba miatt meg is pördült. A Red Bull címvédője mögött a két Mercedes futott be, Lewis Hamilton lett a második, George Russell a harmadik.

A 24 éves vb-címvédő első mogyoródi győzelmével tovább növelte előnyét az összetettben. A holland pilóta pályafutása 28. futamgyőzelmét aratta, ezzel a háromszoros világbajnok brit Jackie Stewartot megelőzve immár egyedül áll az örökranglista nyolcadik helyén.

LAP 42/70



Verstappen spins and Leclerc gets back in front of his rival #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/7mCfo1BGLy — Formula 1 (@F1) July 31, 2022