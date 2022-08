Wéber Gábor: ezek a tényezők emelik most ki a mezőnyből Max Verstappent

Wéber Gábor szerint a 37. Magyar Nagydíj stratégiai szempontból rengeteg csavart tartogatott, amire nem volt könnyű a pilótáknak reagálniuk, de végül úgy fest, a Red Bull minden szempontból jó döntéseket hozott, a Ferrari pedig minden szempontból rossz lóra tett.

A kommentátor úgy látja, a Red Bull, a Mercedes és a Ferrari gyakorlatilag össze-vissza előzgette egymást, azzal együtt, hogy Max Verstappen kiemelkedett a mezőnyből. Mint fogalmazott, bár ez a vasárnapi futamból kevésbé, illetve nehezen látszik, de élete egyik legjobb futamát teljesítette a holland versenyző – megpördülése ellenére a 13-as kanyarból kifelé. Kiemelte: a 10. helyről önmagában sem egyszerű feladat nyerni, noha volt már hasonlóra példa – elsősorban domináns autók esetében – a Forma–1 történetében, igaz, az energiaitalosok sem panaszkodhatnak ilyen téren. Szerinte a Ferrari abszolút esélyesként érkezett a Hungaroringre, de a Mercedes is láthatóan felzárkózott a két éllovas istálló mellé, így Verstappen győzelme kiváltképp extrém és különleges, amire senki nem fogadott volna.

A szakértő magyarázata alapján a három csapat „egymással kavarodását” elsősorban

a hűvös idő és „furcsa” stratégiai döntések eredményezték, valamint, hogy a három kerékkeverékből az egyik egyáltalán nem működött.

Wéber Gábor szerint nehéz kimondani, hogy Max Verstappen újabb győzelmével – amivel már 80 pontra növelte előnyét Charles Leclerc-rel szemben – szinte már a vb-címet is a magáénak tudhatja, és az utána következő öt pilóta igazából csak a második helyért küzdhet, hiszen csak most mennek nyári szünetre a csapatok és még 9 verseny van hátra a 22-ből. A holland pilótának – a még szerezhető pontok alapján – lényegében

három futamgyőzelem-előnye van,

amely birtokában tulajdonképpen győznie sem kell már.

„Természetesen Verstappen, a világbajnokok nem így gondolkodnak, de valóban, ez több mint megnyugtató előny” – fűzte hozzá. Rekordot jelentő néző látogatott ki Max Verstappen „fantasztikus” győzelmet aratott a 10. helyről, míg a Ferrari megint „elbénázta a dolgot”, így végül a holland mellett két mercedeses pilóta állhatott a dobogón – foglalta össze röviden a 37. Magyar Nagydíj eseményeit a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ami a hétvége anyagi mérlegét illeti, Gyulay Zsolt úgy fogalmazott: nekik mint gazdasági társaság, a jegybevételre van rálátásuk, de egy ilyen eseménynél azt is nézni kell, hogy hány külföldi turistát vonzott, milyenek voltak a szállásfoglalási adatok, illetve átlagosan hány napot töltöttek Magyarországon, amire a későbbiekben várhatók számítások. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy sokkal több pénzt hoznak, mint amennyit ki kell fizetni a rendezésre, akár a jogdíjjal kapcsolatban – jegyezte meg. A hét végén mintegy 290 ezeren látogatta ki a Hungaroringre – még a csütörtöki napra is 4000 ezer jegyet értékesítettetek –, ami látogatói csúcs, legalábbis a 12 éves elnöksége alatt – tette hozzá Gyulay Zsolt, aki szerint ennek köszönhetően várhatóan nyereséges lesz idén a zrt., noha nagyon sokat kellett költeniük felújításra. Gyulay Zsolt mások mellett azt is kiemelte: a Hungaroring Sport Zrt.-nek egyedülálló a helyzete, miután Európában talán nekik van a leghosszabb szerződésük a jogtulajdonossal, 2027-ig szóló. Természetesen további hosszabbításról is szó esett már, tekintve, hogy nyilván csak akkor invesztál ebbe a magyar állam, ha még hosszabb távon látja a megtérülést. „Most 2032-ig beszéltük, de bele fog kerülni a szerződésbe, hogy ha nem tudjuk a teljes épületrendszert és mindent újjáépíteni, akkor elvihetik a Forma–1-et, de remélem, erre nem kerül sor” – fogalmazott az elnök-vezérigazgató, aki már idén ősszel szeretné tető alá hozni a megállapodást. Az is kijelentette: ha itt akarjuk tartani az F1-et, akkor már idén szeptemberben meg kell kezdeni a közművek teljes felújítását. A teljes interjú alább hallgatható meg.

