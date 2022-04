Griezmann nagy feltámadásában bízik az Atlético

Bizonyos szempontból nem jók az Atlético számára az előjelek. A City idén még egyetlen idegenbeli mérkőzését sem veszítette el, sőt két, előzetesen amúgy kevésbé nehéznek ígérkező bajnoki kivételével (Southampton, Crystal Palace) mindegyiket megnyerte. Ezzel szemben Diego Simeone együttese a legutóbbi hét (!) hazai BL-mérkőzéséből egyet sem nyert meg.

Emlékezetes, hogy a spanyolok az első mérkőzésen, amelyet a City Kevin de Bruyne góljával nyert meg, egy meglehetősen fura, 5-5-0-s felállást választottak, még két gólerős csatáruk, Antoine Griezmann és Joao Félix is alig-alig lépte át a felezővonalat. Az argentin edző nem tervez nagy változásokat a kezdő csapatban, de – úgy hírlik – beveti Thomas Lemart, akit a Marca „meglepetésfaktornak” nevezett. Valószínűleg játszik majd Yannick Carrasco is.

Az AS, Madrid második legnagyobb példányszámú sportnapilapja úgy véli, az Atlético sokkal kezdeményezőbben játszik majd, mint az Etihad Stadionban, hiszen gólt kell szereznie, ráadásul, lehet, hogy egy még a hosszabbításhoz sem lenne elég – azaz a City is eredményes lesz. A spanyolok az Atlético korábbi nagy feltámadásai közül a 2016-os, Barcelona elleni negyeddöntőt emlegetik, akkor, ugyancsak 0-1-es első mérkőzés után, még a régi, Vicente Calderon Stadionban, 2-0-ra nyert, mégpedig Antoine Griezmann duplájával. Az AS ugyanakkor megjegyzi, hogy a francia világbajnok csatár a legutóbbi kilenc mérkőzésén nem talált a kapuba.

A Marca tíz okot sorol fel arra, miért bizakodhat a La Liga legutóbbi győztese, a lap azért érezte ezt szükségesnek, mert szerinte a Manchester City és az RCD Mallorca elleni – öt napon belül elszenvedett, egyaránt 1-0-s – vereség rontott a játékosok önbizalmán. A tíz okban szerepel egyebek mellett

Jan Oblak jó formája,

Yannick Carrasco visszatérése,

a lelkes, majdnem teltházas publikum,

de még Simeone tudása is, amivel képes féken tartani az ellenfél támadójátékát.

Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere természetesen teljesen más mérkőzésre számít, mint amilyent vívott a két csapat Angliában. Mint fogalmazott, az Atlético sokkal intenzívebb játékot akar majd játszani a támadóharmadában, ráadásul támogatja majd a szurkolótábora.

A katalán edző nélkülözni kénytelen ezúttal az eltiltott Gabriel Jesust, ellenben Jack Grealish, Rijad Mahrez és Ilkay Gündogan, három játékos, aki nem kezdett vasárnap a Liverpool elleni bajnoki rangadón, valószínűleg visszatér a csapatba. Néhány angol forrás szerint Guardiola pihenteti – legalábbis addig, ameddig jól áll a City – Kevin de Bruynét, gondolva már a szombati, a Liverpool elleni újabb csatára.

Még nehezebb helyzetben a Benfica

A Liverpool – a Man City elleni két mérkőzés között – 3-1-es előnyből fogadja a Benficát. Jürgen Klopp szerint valóban jól állnak, de egy kétmérkőzéses párharcban ez olyan, mintha egy döntőben a félidőben kétgólos előnyben lennének. Még nem dőlt el semmi.

A portugálok számára nagy hátrány, hogy válogatott csatáruk, Rafa Silva izomsérülése miatt nem tud játszani. Legfőbb reményük a nyolcvanmillió eurós értékre becsült uruguayi Darwin Núnez, aki mesterhármast szerzett szombaton, a Belenenses ellen 3-1-re megnyert bajnokin.

Mindkét mérkőzés 21.00 órakor kezdődik.

Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo